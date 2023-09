Zemřel ještě před vydáním očekávaného sci-fi. Nyní tam má svůj pomník

Alex Hay vyjádřil své zklamání z odložení hry před půl rokem na Redditu. Byť vývoj projektu sledoval několik let, tušil, že se vydání s největší pravděpodobností nedožije.

Alex Hay

„Byl jsem zklamaný, že listopadové datum vydání bylo odloženo, protože jsem v září ukončil léčbu rakoviny plic (35 let, nikdy jsem nekouřil) a těšil jsem se na to jako na rozptýlení. Teď jsem v paliativní péči, starají se o mě rodiče a hraní na Xboxu je pro mě skvělá forma úniku, ale vydržet dalších šest měsíců je nepravděpodobné, takže… užijte si to za mě!“ napsal.

O několik týdnů později zemřel. Před smrtí ovšem napsal vzkaz, který nyní hráči objevili ve hře na hvězdné stanici The Eye.

Vzkaz Alexe Haye ve Starfieldu

„Všem mým přátelům a kolegům průzkumníkům: jsem stále s vámi, tam venku na hvězdném poli. S láskou navždy, Alex Hay.“

Starfield je dostupný v předběžném přístupu od 1. září, oficiálně vychází 6. září, a to na PC, Xbox Series X/S a v předplatném Game Pass. „Pokud máte rádi filmy jako Interstellar, Prometheus, Kontakt, Sunshine nebo 2001: Vesmírná odysea, tak vás Starfield ohromí. Feeling filmových klasik je nezpochybnitelný,“ napsali jsme v recenzi.