Průvodce Starfieldem: těchto 12 tipů vám pomůže si hru ještě víc užít

Toho, co ve Starfieldu lze dělat, je tolik, že vás to v prvních hodinách může ochromit. Nevíte, co dřív, a tak tápete. Některé mechanismy a možnosti vám hra navíc nesdělí a bez důkladného prostudování ingame manuálu nebudete tušit, co vše je možné, nebo co děláte špatně. Pokud si chcete trochu ulehčit začátek, aby to nebyl až takový krok do neznáma, je tento článek právě pro vás. Samozřejmě, že v článku nebudou žádné spoilery, co se příběhu týče.

1. Filmovější cestování

Na to, že Starfield je simulátor načítací obrazovky a fast travel, jsem v recenzi už poukázal, ale pokud chcete aspoň trochu nasávat bezbřehost vesmíru a víc se ponořit do hry, je tu cesta. Není úplně nejšikovnější a ne vždy funguje, ale lepší než drátem do oka. Je rozdíl, zda používáte fast travel z navigační mapy nebo z kokpitu lodi. Z mapy vás čeká akorát nudný loading a bum, jste na zvoleném místě, ať už to je jiná planeta, nebo rovnou vaše HQ.

Zážitek si můžete udělat mnohem atraktivnější, pokud přímo z kokpitu nastavíte kurz na dané místo označené misí. Zmáčkněte F pro skener a loď otočte směrem k značce. U ukazatele by se vám měla zobrazit možnost cestovat. Odměnou vám bude krásná animace lodi putující kosmem. Je to mnohem lepší, než sledovat co chvíli načítací obrazovku a aspoň máte pocit nějakého přirozeného přechodu. Pokud je vám toto fuk a jen vás irituje pořád lézt do navigační mapy, tak i pro vás mám ulehčení. V seznamu misí můžete rovnou skočit na danou lokaci na mapě, stačí stisknout klávesu R.

2. Bez skillu si neškrtneš

Skilly jsou ve Starfieldu extrémně důležité. Přímo odemykají mnohé herní mechanismy. Bez skillu Boost pack nelze využívat Jet pack, který ulehčí pohyb po planetách. Demolitions je skvělý pro ty, co rádi používají granáty – uvidíte dráhu letu a nebudete je mrskat naslepo. A takový Targeting Control Systems zpřístupní při pilotování možnost cílit na jednotlivé lodní systémy nepřátel. Díky tomu je možné vyřadit motory a následně loď zajmout.

Ani stealth či hackování nelze provádět bez naučených skillů. Pokud víte, že jistý skill určitě budete využívat, zohledněte to u tvorby postavy. Zrovna hackování – Security, je skill, který je k dokončení hry přímo nutný. Je ale dobré odemknout si co nejdřív i další často využívané skilly, ať je plynule trénujete postupem hrou. Další úrovně dovednosti nelze odemknout, dokud nesplníte nějakou podmínku. Například odemknout 5, 15, 30 zámků. Čím dřív tedy začnete skillovat, tím lépe. Ať se nezaskenete na zbytečném grindu.