První trailer letošního Call of Duty slibuje návrat legendárního záporáka

Letošní díl série Call of Duty bude už tím dvacátým v historii značky, jen blázen by od něj proto čekal nějakou revoluci. Vývojáři opět naservírují pořádnou porci poctivého střílení v multiplayeru a k tomu krátkou, nicméně velmi intenzivní příběhovou kampaň. Ta už klasicky nabídne kombinaci politického thrilleru a dechberoucích epických přestřelek, přesně tak, jak to mají fanoušci rádi.

Toto je sice screenshot z loňského dílu, ale věřte nám, ten letošní bude vypadat skoro stejně.

Největším tahákem letošního dílu pak bude návrat legendárního záporáka Vladimíra Makarova, který byl hlavním antagonistou původní série Modern Warfare. Byl to právě on, kdo naplánoval jednu z nejkontroverznějších akcí v dějinách videoher, když ve slavné misi No Russian přinutil hráče, aby se stali spolupachateli masakru civilistů v letištní hale.

Kromě jeho hustě potetovaného těla toho ovšem nový trailer příliš neukazuje a záběrů přímo ze samotné hry jen minimum. Ale to nevadí, do vydání naplánovaného na 10. listopadu ještě zbývá spousta času, a tak se intenzivní reklamní masáži určitě nevyhneme.