Streamer vykázaný z Twitche ukázal první záběry ze své hry, nezaujaly

Herschel Beahm známý především pod přezdívkou Dr Disrespect má sice přímé zkušenosti s vývojem her, několik let totiž pracoval jako návrhář úrovní pro Call of Duty: Advanced Warfare, proslavil se ovšem až jako internetový bavič. S černou parukou, nalepeným knírem a zrcadlovými brýlemi se ve svých pravidelných videích afektovaně vysmívá dnešnímu průmyslu a to nevybíravým jazykem. Až tak nevybíravým, že mu streamovací platforma Twitch dala doživotní ban.

Ne, že by mu to tedy nějak extra vadilo. Svojí aktivitu přemístil na YouTube a kromě vytváření videí se dokonce pustil do vývoje vlastní hry. Jen půl roku od založení studia už se mohl fanouškům pochlubit prvním prototypem. Reakce jsou ovšem zatím poněkud rozpačité.

Dane @EnadZT @JakeSucky For a dude who says "Violence, speed, momentum" that game screams "Boredom, snail's pace, power nap" It looks so clunky and slow. oblíbit odpovědět

Hra se bude jmenovat Deadrop a půjde o „vertikální extraktní střílečku,“ což zní sice originálně, podle bližšího popisu půjde jen o variaci na Escape from Tarkov, jen místo hledání únikového bodu ze zóny budeme muset sprintovat na vrchol mrakodrapu.

První prototyp Deadrop vás může nechat chladnými, ve hře zatím můžete jen běhat po prázdné aréně a stříelt do zdí.

Nic proti tomuto žánru, nicméně vzhledem k tomu, jak často se Disrespect při propagaci ohání slovy „nový a nikdy dříve viděný“, bychom čekali asi něco zajímavějšího. To ostatně platí i o grafice, která sice běhá na Unreal Engine 5, nevypadá ovšem o moc lépe než třeba dva roky staré Call of Duty: Modern Warfare.

Problém je částečně způsobený tím, že Disrespect svojí hru ukázal příliš brzy. Pobíhat po prázdné mapě, střílet do zdi a představovat si, jak to jednou bude vše skvělé, může stačit maximálně tak jeho nejzapálenějším fanouškům, na nalákání nových je to zatím málo.

Každopádně jestliže si tým Midnight Soicety, financovaný známým propagátorem kryptoměn Sumitem Guptou, uchová současné zběsilé tempo vývoje, mohlo by to být zajímavé mnohem dřív, než se všeobecně čekalo.