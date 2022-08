Chybělo málo a zabalili jsme to, přiznávají autoři milionového hitu Among Us

Pandemie nemoci covid-19 a s ní související společenská opatření byla pro mnoho lidí doslova ekonomickou pohromou. Mnoho do té doby skvěle šlapajících podniků se ze dne na den ocitlo bez zákazníků a navzdory finanční náhradám už se z toho nikdy nevzpamatovaly. Zároveň je tu však i pár šťastlivců, kterým tato nečekané situace přinesla obrovskou příležitost a jakkoliv to zní netaktně, stala se pro ně požehnáním. Mezi takové patří i americké studio Innersloth, jehož multiplayerový hit Among Us se během pandemie katapultoval mezi nejhranější tituly vůbec.

Among Us je vlastně takovou počítačovou variací na táborovou hru Městečko usíná.

Hra samotná přitom vyšla už v roce 2008 a napsat, že šlo o prodejní neúspěch, by bylo nemístným eufemismem. Aktivní hráči se pohybovali v řádu nižších desítek, což navzdory nízkým nákladům na vývoj (první verze byla vyvinutá pouze ve třech lidech za zhruba 8 měsíců) k finanční stabilitě rozhodně nestačilo a tým každým dnem „pálil“ peníze. Vývojáři proto raději začali pracovat na další hře, na Among Us se ovšem ke svému štěstí úplně nevykašlali.

Jeho koncept totiž byl a vlastně stále ještě je velmi originální a praktiky nemá obdoby. Jde vlastně o jakousi obdobu klasické táborové hry Městečko usíná, během které si skupina hráčů rozdělí role a poté hledá ve svých řadách zrádce, který jim sabotuje kolektivní snahu. Od ostatních multiplayerových titulů se Among Us liší tím, že vyžaduje týmovou spolupráci. Pokud se tedy objeví více hráčů, kteří si dělají, co chtějí, nemůže se jeho kouzlo plně rozvinout. Jenže jak jistě víte, spoléhat se v prostředí anonymního internetu na na dobrou vůli ostatních, je velmi velmi naivní.

Popularita hry je tak veliká, že někdo prodal kuřecí strips ve tvaru hlavního hrdiny za dva miliony korun.

„Z čistě byznysového pohledu jsme se na Among Us zasekli mnohem déle, než jsme měli. Několikrát jsme ho zkoušeli opustit a bylo by to správné rozhodnutí,“ přiznal nyní producent hry Marcus Bromander v rozhovoru pro internetový pořad Overcome s tím, že už byli velmi blízko tomu opustit pomyslnou slepici, ještě než začala snášet zlatá vejce.

Ten zlomový moment měl nastat v roce 2019, kdy tým vydal už třetí mapu a vyhlížený úspěch se stále nedostavil. „Už se nám podařilo vychytat všechny bugy, tak jsme si řekli, že je hotovo. Už nikdy více, čas dělat něco jiného.“

Jenže pak přišel covid a nedobrovolnou izolací znudění lidé měli najednou spoustu času věnovat se zábavě. A vše bylo rázem jinak…

Skokový nárůst popularity se dá vysledovat ke streamerovi s přezdívkou Sodapoppin, který prakticky neznámou hříčku ukázal milionům svých sledujících. A pak se spustil efekt sněhové koule, Among Us musel najednou hrát každý a do rozjetého vlaku rychle naskočily i ty největší hvězdy streamerského nebe, jako je xQc, Pokimane, Shroud, Ninja, Disguised Toast nebo třeba PewDiePie.

Nečekaný úspěch vývojáře zaskočil, ale s nově nabitou popularitou se rychle naučili pracovat. Nyní už mají 17 zaměstnanců a nezanedbávají marketing, což prý při pohledu zpět byla asi ta největší chyba, kterou v minulosti udělali. V prvotním návalu nadšení okamžitě oznámili, že už chystají druhý díl, nakonec si to však rozmysleli a dali přednost vylepšování současné hry. Za což se jim od fanoušků dostalo pochvaly.

Díky nízko nasazené prodejní ceně (cca 100 Kč) je hra populární i mezi dětmi, ty pravé zisky ovšem tečou z mikrotransakcí a přehrávání reklam. Podstatnou část byznys modelu pak zabírá i prodej tematického merchandisu, ikonické figurky nebo trička se zlidovělou hlášku „Sus“ jdou na dračku.

Innersloth jsou za vodou, těžko však říct, jak by to dopadlo nebýt pandemie. Alespoň pro ně beze zbytku platí, že vše špatné může být i k něčemu dobré.