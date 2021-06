Kuřecí nuget ve tvaru panáčka z Among Us se vydražil za dva miliony korun

Stravování v řetězcích rychlého občerstvení není žádný gastronomický zážitek a většina lidí do sebe zakoupený pokrm bez většího přemýšlení prostě nahází. Po přečtení následujícího příběhu si už ale nejspíš každé sousto před vložením do úst pořádně prohlédnete. Přece nechcete prohnat vaším zažívacím traktem malé bohatství.



Na internetovém aukčním portálu eBay se na konci května objevil k prodeji zvláštní artefakt. Američan vystupující pod přezdívkou Polizna objevil v meníčku kuřecí nuget, jehož tvar nápadně připomíná hrdiny z populární videohry Among Us. Nenapadlo ho nic jiného, než tento zvláštní artefakt nabídnout k dražbě při vyvolávací ceně jeden dolar (aktuálně 21 korun).

Již po dvou dnech cena překonala hranici deseti tisíc dolarů a upoutala tak pozornost médií i samotných autorů hry.

For that price it must come with Szechuan Sauce. — Xbox (@Xbox) June 1, 2021

Na výzvu z oficiálního xboxového Twitteru k nugetu prodávající přihodil ještě porci sečuánské omáčky a cena dále rostla. Nakonec se zastavila na částce 99 997 dolarů, tedy téměř 2,1 milionu korun.

Samozřejmě se nabízí otázka, zda-li výherce aukce tuto absurdní částku skutečně zaplatí, nebo šlo jen o vtip; eBay může falešného kupujícího potrestat maximálně tak zablokováním uživatelského konta. Vítěz už ale má na eBay nějakou historii, takže to rozhodně není vyloučené. Ostatně nebylo by to poprvé, co se podobně šílený obchod uskutečnil.

V roce 2017 byl podobným způsobem vydražen brambůrek ve tvaru goriláka Harambeho, zastřeleného kvůli tomu, že ohrožoval chlapce, který mu spadl do výběhu (viz náš článek). Z poslední doby pak za zmínku stojí utracený půl milion za memovou fotku „disaster girl“ ve formě NFT tokenu (viz náš článek).

Mánie kolem digitálně podepsaného umění přitom po rychlém růstu zažívá prudký propad, podle serveru Kotaku je nyní tento trh jen na deseti procentech úrovně, kde se pohyboval v březnu. Aby průmyslově zpracovaný kousek kuřete nakonec ještě nebyl stabilnější investicí…