Podívejte se, jaký mohl být Doom, kdyby se během jeho vývoje neškrtalo

Legendární Doom loni oslavil třicetiny, což z něj v dynamickém odvětví počítačových her dělá zasloužilého veterána. Do důchodu se ovšem nechystá, komunita kolem něj je stále aktivní. A to tak, že by mu většina dnešních titulů mohla závidět. Lidé se snaží hru rozpohybovat na každém myslitelném zařízení vybaveném obrazovkou a ovládacími prvky (viz náš článek), pořádají turnaje a stále pro ni vznikají nové úrovně – dokonce i od původních vývojářů (viz naše recenze „datadisku“ Sigil).

Původní interface měl simulovat pohled skrz hledí přilby.

Doom je prostě popkulturní fenomén, bez kterého si dnešní herní svět ani neumíme představit. Mohlo to být ale také jinak. Designér Tom Hall totiž hru plánoval daleko komplexnější, než jak ji hráči dnes znají. Napsal pro ni téměř osmdesátistránkový designový dokument, který se vzhledem k pekelnému tématu hry poněkud paradoxně jmenuje Bible Doomu. Hra měla obsahovat příběhové animace, na začátku jste si měli vybírat ze čtyř postav s odlišnými vlastnostmi, struktura úrovní měla být postavená na základě skutečných vojenských pevností…

Jenomže autor enginu John Carmack měl úplně jinou představu a v rámci zjednodušování většinu vymyšlených věcí škrtl. Hall pak firmu opustil ještě před vydáním. Historie ukázala, že se v id Software tehdy rozhodli správně, přesto se spousta lidí zamýšlí nad tím, jaký asi Doom mohl být, kdyby si Hall dokázal svoji vizi prosadit. Teď už přemýšlet nemusejí – můžou si ji zahrát.

Původní BFG nebyla tak působivá jako ta, co ji všichni známe dnes.

Známá postavička doomovské scény, vystupující pod přezdívkou DrPyspy, totiž hru podle původního dokumentu vytvořila a dokonce nabídla komunitě ke stažení zdarma (viz odkaz). Výsledek Dooma velmi připomíná, v mnoha ohledech ale zanechává velmi odlišný dojem.

Nejviditelnější změnou je změna interfacu. V původním plánu totiž bylo, že má hrdina na svět nazírat průzorem helmy, která mu dokáže zprostředkovat spoustu dodatečných informací. Výrazně pestřejší byla nabídka monster a zbraní, z nichž některé fungují jinak než v původní hře. Například rotační kulomet se chvilku „rozjíždí“, BFG pak střílí víc projektilů.

Běžné hráče tento „remix“ asi příliš neuchvátí, pro opravdové fanoušky jde ale o zajímavou příležitost, jak si dobře známá prostředí trochu ozvláštnit. Delta Doom, jak se tato verze jmenuje, totiž funguje s většinou původních map.

Tom Hall sice u vydání Dooma nebyl, jeho kariéra ovšem byla bohatá i bez toho. Později se podepsal pod podobnou střílečku Rise of the Triad nebo vynikající Anachronox.