I tátové od rodin si rádi zastřílejí, žánr boomer shooters je na vrcholu

Označení „boomer shooter“ je trochu posměšné, ale zároveň poměrně přesné. Tyto hry zcela ignorují veškerý vývoj, který se v posledních dvaceti letech v herním průmyslu udál, a fungují na stejných principech jako jejich dvacet let staré vzory. Nesnaží se vás oslnit atmosférou, příběhem ani mírou detailu, ale naopak vše podřizují ryzí hratelnosti.

Pojďte se podívat, co se na nás v tomto žánru v nejbližší době chystá,

WRATH: Aeon of Ruin

Střílečka od skutečných odborníků ze studia 3D Realms je už nějaký ten pátek v režimu předběžného přístupu, finální verze však konečně dostala termín vydání, kterým bude jaro příštího roku. WRATH běží na modifikovaném enginu prvního Quakea, těšit se můžete na devět unikátních zbraní, patnáct obrovských levelů, stupidní příběh a spoustu krve.

Cultic

Jestli WRATH má být nový Quake, tak Cultic je nový Blood. Hlavní hrdina se jednoho dne probudí v masovém hrobě a pouští se do boje s fanatickým kultem, který uctívá dávno zapomenuté bohy. První epizoda vychází ji 13. října.

Graven

A do třetice jedno připodobnění, Graven totiž vypadá jako moderní Hexen. I tady už je k dispozici early access verze, bohužel, hráči z ní příliš nadšení nejsou. Těch novot je totiž možná až příliš, pod rozpixelovanou grafikou se skrývají moderní mechanismy, jako je nelineárnost příběhové kampaně nebo pokročilá fyzika, která má umožnit vskutku kreativní destrukci. Vedle akční složky se můžete těšit na náročné environmentální hádanky a opatrný průzkum okolí.

Phantom Fury

Pokračování vynikající řežby Ion Fury z roku 2019 (naše recenze). Opět se můžeme těšit na „Duke Nukema v sukních“ policistku Shelly „Bombshell“ Harrisonovou, jež jde do nového dílu vyzbrojená mechanickou rukou, která jí dává spoustu nových možností, jak se vypořádat s nepřáteli. Vyjde někdy v průběhu příštího roku.

Prodeus

Tentokrát nejde o vyložené retro, ale o moderní hru s pokročilou hrou světla a stínu a detailními animacemi, jen následně rozpixelovanou do podoby starých stříleček poloviny devadesátých let. A vypadá prostě božsky.

Na rozdíl od technického zpracování bude ovšem náplň tradiční, když půjde o groteskně násilnou řežbu, jakou byl Blood, Doom nebo Duke Nukem 3D. Za hrou stojí dvojice programátorů říkající si prozaicky Mike a Jason, kteří se chlubí zkušeností z projektů jako Bioshock Infinite nebo Call of Duty: Black Ops 1 a 2.

Hyperviolent

Název čerstvě oznámené novinky je poměrně výstižný, navzdory jednoduché grafice vás čekají opravdu krvavé hody. Příběh už asi nemůže být jednodušší – ocitáte se vesmírné stanici, kterou napadla monstra, a vaším úkolem je prostě přežít. Na rozdíl od většiny zmíněných her bude obsahovat i multiplayer.

Rise of the Triad: LUDICROUS EDITION

Toto není vyloženě novinka, ale remaster. Rise of the Triad vyšla už v roce 1994 a vedle Dooma nebo Duke Nukema tak trochu zapadla, rozhodně však ne proto, že by šlo o špatnou hru. Nová edice, která vyjde ještě do konce roku, nabídne 4K rozlišení, podporu ultraširokých monitorů a v neposlední řadě i nové levely.

Turbo Overkill

Retrokyberpunkový příběh o drsném žoldákovi bojujícímu proti zdivočelé umělé inteligenci je další z těch her, které sázejí na groteskně přehnanou brutalitu.

Unikátní vlastností hry je fakt, že má hlavní hrdina místo jedné nohy motorovou pilu, což mu propůjčuje nevídanou rychlost, možnost běhat po zdech a také mimořádně nápadité fatality. Johnny Turbo se přesto bude opírat především o palné zbraně, kterých má mít k dispozici spoustu. Najdeme mezi nimi i takové lahůdky jako teleportační pušku, díky níž se přenesete přímo do těla zasažených nepřátel a roztrháte je zevnitř. V rámci předběžného přístupu už si můžete zahrát dnes, plná verze by měla vyjít v příštím roce.

Tak co, těšíte se na některou z výše jmenovaných her, nebo už je to na vás příliš veliké retro?