Funguje úplně na všem. Kultovní Doom rozjeli i na střevních bakteriích

Zařízení, na kterých se dá rozjet kultovní Doom z roku 1993, je opravdu ohromné množství. Každý rok se najdou nové a nové možnosti, přičemž dosavadní seznam čítá takové věci, jako je třeba termostat, ultrazvuk, tlačítkový telefon, klíčenka, touchbar u macbooku, chytré hodinky, bankomat, piano a celá řada dalších věcí:

Nyní se však studentce americké prestižní vysoké školy MIT povedl opravdu nečekaný experiment. Ve své práci totiž ukázala možnost zapojit střevní bakterie E.coli do obvodů a vyrovnat je vedle sebe tak, že s pomocí vynuceného fluorescenčního svícení vytvoří jednoduchou obrazovku.

Konkrétně studentka vyrobila mřížku 32 × 48 bakterií a napojila na ně počítač, který zajišťuje vykreslování obrazu. Každá bakterie se pak podle zapojení naučí na povel vylučovat fluorescenční protein. Výsledný obraz je však podle nákresů černobílý a v extrémně nízkém rozlišení, takže hru Doom na první pohled rozhodně nepřipomíná.

Co je ještě horší, tak tento unikátní „bakteriální displej“ potřebuje na každé jednotlivé obnovení opravdu hodně času. Konkrétně je potřeba asi 8 hodin a 20 minut, aby se bakterie vrátily do původního stavu, včetně 70 minut, které pak potřebují k dosažení maximálního fluorescenčního jasu.

Pokud by se někdo z „PC Master Race“ pokoušel takto hru hrát, dostal by naprosto otřesných 0,00003 FPS. Tomu se už ani nedá říkat powerpointová prezentace. Studentka MIT pak dokonce i spočítala, že s touto snímkovou frekvencí byste hru měli hotovou asi za 600 let. Jinak řečeno, v jednom lidském životě byste se nedostali ani do poloviny první kapitoly této hry. Zbytek by za vás muselo dohrát několik generací vašich potomků.