Rekordman přišel po 80 hodinách o postavu z Diabla kvůli výpadku internetu

Diablo 4 tu s námi ještě není ani týden, někteří hráči už ho ovšem dokázali pokořit. Souaïb Hanaf, který na internetu vystupuje pod přezdívkou cArn, byl vůbec prvním člověkem na světě, komu se podařilo splnit ultimátní výzvu a vytrénovat svou postavu na maximální stý level v režimu hardcore. V tom má hráčův avatar jediný život a pokud zemře, nadobro zmizí i se vším nashromážděným vybavením.

Souaïb "cArn" Hanaf se hraním živí, kromě Diabla hrál profesionálně DoTa 2 a Starcraft.

Za své umění se cArnovi dostane veliké pocty, jeho jméno totiž bude vyryto do sošky démonky Lilith, kterou Blizzard nejspíše bude používat pro propagaci hry. Bohužel, jeho barbar už žádné další úspěchy nepřidá, protože se odebral do věčných lovišť.

S tím se v hardcore režimu musí počítat, někteří nepřátelé jsou nevypočítatelní a při špatné souhře okolností dříve nebo později přijde osudný boj.

Smutné na tom ovšem je, že Hanafa nezradily jeho reflexy ani taktika, ale technologie. Při rutinním čištění mapy od nepřátel se najednou jeho postava začala zasekávat a následně obrazovka potemněla. „Děláte si ze mě srandu?,“ zeptal se do mikrofonu zmatený hráč, a pak už se zmohl jen na nešťastné zafunění.

Přesně jak předpokládal, stalo se to nejhorší a po restartování hry našel vytrénovanou postavu už jen v „Síni padlých hrdinů,“ (Hall of Fallen Heroes) kam se ukládají záznamy o zemřelých. Jediné, co po něm zůstalo je informace, že byl po 82 zabit upířím netopýrem.

Existuje ještě jistá šance, že v případě takto exponovaného hráče udělá Blizzard výjimku, a postavu oživí, příliš bych na to nesázel. Vytvořil by se tak nechtěný precedens a určitě by se našli tací, kteří by v případě nepříjemných situací úmyslně vypínali internetové připojení.

Hardcore režimy jsou prostě jen pro největší tvrďáky a emoce při ztrátě postavy k celkovému zážitku jednoduše patří a fanoušci je mají rádi. Připomeňme například nešťastníka, kterého v Doomu zabil poslední boss, nebo hráče Minecraftu (viz náš článek), který svojí postavu zvládl udržovat při životě více než pět let (viz náš článek).