Hráč Crusader Kings nakazil postavu všemi nemocemi. Výsledek je děsivý

Crusader Kings 3 jsou nesmírně komplexní strategií, u které zapálení fanoušci historie dokážou strávit tisíce hodin. Díky ohromnému počtu navzájem provázaných mechanik si mohou vyzkoušet různé scénáře z alternativní minulosti. Někteří se třeba pokusí sjednotit všechny Slovany a dobudou s nimi Evropu, jiní si založí vlastní náboženství a rozšíří ho do celého světa. Hráč s přezdívkou „i_hate_usernames“ ale zvolil originálnější scénář a před svého avatara postavil skutečnou výzvu. Do vínku mu totiž dal každé onemocnění a každou negativní vlastnost, kterou hra zná.

Sudičky v podobě herních algoritmů jsou ve skutečnosti milostivé a těmito nechtěnými dary zpravidla šetří, stačila však drobná úprava zvenčí a z dánského krále Svena II. Ulfssona byla rázem troska.

Nebohý šlechtic mimo jiné trpí dýmějovým morem, tyfem, neštovicemi, zánětem plic, syfilidou, leprou a mnoha dalšími nemocemi, které by ve středověku, kdy se hra odehrává, byly většinou rozsudkem smrti samy o sobě. Sven svůj život zrovna nevyhrál, a tak žádný div, že si tento chudák ještě vypěstoval závislost na alkoholu. S čistou hlavou by se to asi přežít nedalo. A to má ještě štěstí, že je slepý jako krtek, protože jinak by jeho slabé srdce při pohledu do zrcadla určitě přestalo bít.

Kvůli těmto nemocem jsou všechny jeho statistiky s výjimkou správcovství (stewardness) na nule, takže by jakákoliv hra s touto postavou byla nejspíše hodně složitá. Ve skutečnosti to ale spíše působí, že by takový ubožák zemřel jen několik sekund po startu hry.