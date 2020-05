Crusader Kings 3 chtějí být přístupní i nováčkům, vyjdou v září

Od vydání famózní strategie Crusader Kings 2 uplynulo již osm let a hra za tu dobu nabobtnala do obřích rozměrů. Celkem pro ni vyšlo 15 expanzí, které už tak složitou hru natolik zkomplikovaly, že se do ní noví hráči bojí pustit. A právě tomu se chtějí její tvůrci z Paradox Interactive v nadcházejícím díle vyhnout.

K dispozici mají být podrobné tutoriály, rozsáhlá encyklopedie i automatický počítačový rádce, díky kterému budete mít nad svojí rozpínající se říší neustálý přehled. Snadná přístupnost ovšem neznamená nízkou obtížnost a i pro zkušené stratégy bude třetí díl výzvou. Crusader Kings 3 nebudou ochuzeni o žádné mechaniky, na které jsou hráči zvyklí z minulých dílů, naopak přibudou mnohé nové.

Tvůrci dávají tentokrát daleko větší důraz na RPG složku, vaši podřízení nemají být jen anonymní figurky rozestavěné po herní ploše, ale osobnosti, na nichž vám bude záležet případně je budete nenávidět. Pokud vás hra chytne, nebude se herní čas počítat na desítky, ale stovky a tisíce hodin.

Hra už je v tuto chvíli prakticky hotová a probíhá jen její dolaďování, do obchodů se dostane 1. září.