Coca-Cola nabízí limonádu pro hráče. Chutná prý jako zkušenostní body

Coca-Cola rozhodně není první výrobce nealkoholických nápojů, který cílí na hráče počítačových her. Až doteď nás však takto lákali především výrobci energetických nápojů, které konzumentům slibují zahnání únavy a pomoc s co nejdelším vysedáváním u svítící obrazovky.

Coca-Colu Ultimate Zero Sugar u nás oficiálně nekoupíte.

Ani nová Coca-Cola nebude nic, z čeho by výživoví poradci skákali radostí do stropu, aspoň bude ale bez cukru. Víc než její složení je však zajímavá příchuť – ikonická černá limonáda má totiž nově chutnat jako XP. Jestli příliš videohrám neholdujete, patrně teď s nepochopením kroutíte hlavou, vězte ale, že v tomto případě jsme zmatení i my. XP je totiž zkratkou pro experience points, tedy zkušenostní body, kterými bývají hráči odměňováni za plnění herních úkolů. Jak takový abstraktní zkušenostní bod chutná, je ovšem otázkou. Oficiální tisková zpráva zmiňuje, že je prý elektrizující, o moc větší nápovědu nenabízí ani pohled na její složení.

Nejvíc tuto edici ocení hráči League of Legends, dostanou totiž kosmetické předměty do hry.

Bohužel se to možná ani nikdy nedozvíme, protože tato příchuť není určená pro evropský trh. Oficiálně se bude prodávat jen v Severní a Jižní Americe, Africe, Číně a Jižní Koreji. Jde o limitovanou edici, která vznikla ve spolupráci se společností Riot, jež provozuje populární online MOBA hru League of Legends. Pokud se vám ale podaří dostat se ke QR kódu vytištěnému na obalu (k dispozici jsou 330ml plastové lahve a 150ml plechovky), dostanete možnost vytvořit si do hry vlastní emotikon.