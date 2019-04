Českou hrou roku je Beat Saber, Kingdom Come zabodoval u youtuberů

Česká hra roku patří k těm „společenským“ projektům na české herní scéně, která začínaly relativně skromně (první předávání trojice cen proběhlo během pěti minut jako součást festivalu Anifilm v Třeboni roku 2011). Přesto se, podobně jako jeho „světový bratříček“ jménem The Game Awards, vypracoval na příjemně profesionální, kulturně i společensky hodnotnou úroveň, za kterou se pořadatelé ani hráči rozhodně nemusí stydět.

Moderování večera se ujal Tomáš Hanák.

Ať už jde o účast zástupců českých herních vývojářů a novinářů, stylový design samotné skleněné sošky, vynikající moderování ze strany herce, básníka a moderátora Tomáše Hanáka nebo stylové prostředí pražského Divadla Image. Autoři projektu v čele s Jaroslavem Wagnerem si kladou za cíl zvýšit povědomí o české herní tvorbě mezi širokou veřejností.

Nominovaná díla volily poroty herních tvůrců ve třech dílčích kategoriích: audiovizuální zpracování, herní design, technologické řešení; a jedné hlavní kategorii – česká hra roku. Nově pak pro letošek byly zařazeny dvě kategorie: nejlepší české hry od herních novinářů a herních youtuberů.

Kingdom Come: Deliverance byl jasným favoritem.

Připomeňme si, že v loňském roce vzniklo v České republice 31 nových her, které si zahrálo více než 10 milionů hráčů z celého světa. Celkem se v ČR věnuje hernímu vývoji přibližně 1500 herních vývojářů ve více než 70 aktivních týmech.

Loňský rok byl mimořádně plodný na špičkové hry českých autorů, které zabodovaly doma i ve světě: ať už jde o výpravné Kingdom Come: Deliverance (2 miliony prodaných kusů, naše recenze), průkopnický Beat Saber (naše recenze), který je s milionem prodaných kusů pravděpodobně nejúspěšnější hrou pro virtuální realitu vůbec, nejen po výtvarné stránce mimořádné působivé kreslené dobrodružství Chuchel (naše recenze) nebo syrovou survival akci Day Z, která sice dočkala oficiálního data vydání až loni, ale již předtím dokázala prodat 4 miliony kusů díky předběžnému přístupu.

Prakticky všechny nominované hry (kompletní seznam najdete zde) rozhodně stojí za pozornost, nicméně asi šlo očekávat, že hlavní boj bude probíhat mezi dvojicí Kingdom Come: Deliverance a Beat Saber, které v mnoha ohledech patřily k tomu nejlepšímu, co se loni urodilo v herním průmyslu obecně, nejen z regionálního hlediska. Proto bylo příjemné překvapení, když jim navzdory mimořádnému vizuálu zdatně konkurovala v odpovídající kategorii například nominace propracované a stylové Project Hospital. A jak to tedy dopadlo? Zde je kompletní přehled vítězů se stručným komentářem:

Herní design: Kingdom Come: Deliverance

Herní vývojáři zde volili nejlepší design a nápady českých her uplynulého roku.

Ať se na to podíváte jakkoliv, designovat „filmově“ výpravné historické RPG v simulovaném otevřeném světě prostě muselo být mimořádně náročné a snad ještě více než u ostatních nominovaných her je zde potřeba uznat, že autoři odvedli kus mimořádné práce.

Technologické řešení: Kingdom Come: Deliverance

Herní vývojáři volili nejlepší technologické inovace českých her uplynulého roku.

S ohledem na výše zmíněné z předchozí kategorie asi ani zde vítěz nepřekvapí. Zlé jazyky sice hlásají, že se tvůrci „svezli“ na licencování vizuálně vděčného herního engine, nicméně ve skutečnosti jde tady spíše o všechny ty věci pod povrchem – od umělé inteligence přes všemožné simulace a unikátní herní mechaniky až po mimořádnou komplexitu některých skriptovaných misí.

Chuchel vzbudil loni i spoustu kontroverze tím, že se přebarvil na oranžovo.

Audiovizuální zpracování: Chuchel

Herní vývojáři volili nejlepší umělecké ztvárnění české hry uplynulého roku.

Co dodat. Bylo velmi příjemné utvrdit se, že porota se nenechala strhnout bombastičtějším vizuálem některých nominovaných titulů a opravdu položila důraz na vyloženě uměleckou, výtvarnou stránku věci.

Česká hra roku herních youtuberů: Kingdom Come: Deliverance

Nejpopulárnější herní youtubeři volili nejzábavnější českou hru uplynulého roku.

Byl jsem poněkud překvapen, že právě tady nezabodovala Day Z, která je na unikátní let´s play momenty jako dělaná. Ale pak ze strany tvůrců přebírajících cenu na pódiu zaznělo, že moc dobře vědí, jak si Youtubeři užívali bugy v jejich hře – a já pochopil, odkud vítr vane.

Česká hra roku herních redaktorů: Beat Saber

Redaktoři herních médií volili nejhratelnější českou hru uplynulého roku.

Pokud je v popisu kategorie slovo „nejhratelnější“, asi to nemohlo dopadnout jinak. Strhující zážitek z hraní této audiovizuálně i mechanicky brilantní hry je vysloveně legendární a asi málokdo si ho dovolí rozporovat.

HLAVNÍ CENA - Česká hra roku: Beat Saber

Nejzkušenější vývojáři volili nejpřínosnější českou hru uplynulého roku.

Beat Saber





Pro leckoho největší překvapení večera. Každý samozřejmě můžeme mít nějaký názor a vítězství to asi bylo poměrně těsné, nicméně je potřeba této hře přiznat, že to, co dělá, dělá absolutně dokonale a zásadním způsobem tak přispěla k oblíbenosti technologie virtuální reality.

Cena za dlouhodobý přínos české herní kultuře – Síň slávy: Tomáš Smutný a Eduard Smutný

Porota herních historiků, archivářů a pamětníků volila osobnosti, které svou celoživotní prací významně a trvale přispěly k rozvoji české herní scény.

Dojemnou tečkou na závěr večera bylo předání této ceny (v případě pana Eduarda Smutného posmrtně) bratrům, kteří se podíleli na tvorbě jednoho z prvních osobních počítačů v bývalém komunistickém Československu a mimo jiné také zprovoznili nespočet maringotkových videoherních automatů, na kterých jsem svoji „hráčskou kariéru“ začínal i já sám.

Mimochodem, ve čtenářské anketě Hra roku 2018 na Bonuswebu vyhrál v kategorii Nejlepší česká hra jednoznačně Kingdom Come.