Capcom ukázal, jak bude ždímat Resident Evila a Monster Huntera. Jinak nic

Nebýt opulentní, hodinu a půl dlouhé show od Microsoftu, byla by letošní E3 ještě méně zajímavá než ta loňská. Těžko říct, jestli je to způsobeno pandemií covidu, nebo příchodem nových konzolí, ale vypadá to, jako by si největší herní firmy nechávaly svá největší oznámení na jindy.



Monster Hunter je prodejní hit, a tak tuto značku hodlá Capcom pořádně využít.

A platí to bohužel i o japonském Capcomu, jehož pondělní konference rozhodně nestála za to, aby u ní člověk vydržel vzhůru do půlnoci. Pokud tedy zrovna není zarytý fanoušek sérií Resident Evil a Monster Hunter, což jsou tituly, jimž bylo věnováno drtivé množství času.

Jenže jejich poslední díly jsou ještě stále příliš čerstvé, a tak se mluvilo jen o chystaných přídavcích.

Bylo nám připomenuto vydání hry multiplayerové odbočky Resident Evil Re:Verse, která vychází už příští měsíc. Hru jsme si mohli již vyzkoušet a i když to nevypadá na nehratelný průšvih, jen těžko v sobě hledáme motivaci, proč se k ní ještě někdy vrátit (viz náš článek).

To plnohodnotné DLC k Village (naše recenze) si určitě ujít nenecháme. Bohužel nic jiného, než že s ním do budoucna počítá, jsme se nedozvěděli.

Přídavek dostane i letošní hit Monster Hunter Rise (naše recenze), ten však bude menší, a proto je zdarma formou běžného updatu.

Nejzajímavější částí prezentace tak byl nový trailer k připravovanému tahovému RPG Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, které vychází už 9. července na PC a Nintendo Switch. Ještě před vydáním bude k dispozici demoverze.

Na samotný závěr si Capcom schoval opětovné upozornění na vydání The Great Ace Attorney Chronicles, což jsou zremasterované první dva díly podsérie Ace Attorney, ve kterých hrajeme za dědečka jejího hlavního hrdiny Pheonixe Wrighta.

A to je prosím vše. Ano, na E3 konferenci je to proklatě málo, po nedávném debaklu Take Two jsme však rádi, že se tvůrci alespoň drželi herního tématu (viz náš článek).