RECENZE: Monster Hunter Rise je vypilované lovecké RPG na Switch

Ceněný, dnes již přes tři roky starý Monster Hunter: World si sice cestu na Switch nenašel, ale nevadí. Monster Hunter Rise je více než slušná náhrada. Aktuálně vychází na Switch, ale Capcom už potvrdil, že začátkem příštího roku se podívá také na PC.

Monster Hunter Rise je akční hra na hrdiny, nicméně pokud byste hledali podobnost třeba s Diablem, tak ne, je to něco úplně jiného. Oběh hry spojuje, že pořád děláte to samé. Zatímco v Diablu je to masakr ohromného množství nepřátel, abyste se propracovali k lepší výbavě, v Monster Hunterovi lovíte vybrané monstrum.

To má své zažité vzorce chování a kromě toho v určité fázi vezme nohy na ramena a běží pryč. A vy za ním. Smyčka je samozřejmě také navázaná na zisk předmětů, díky nimž si vylepšíte výbavu a ta vám umožní utkat se s ještě nebezpečnějšími monstry. Ale popořadě.

Centrálním hubem Monster Hunter Rise je vesnice Kamura, jejíž obyvatelé se obávají hrozivé bestie, která by mohla spolu s dalšími monstry uvrhnout svět do chaosu stejně jako před padesáti lety. Od toho, aby se tak nestalo, tu jste samozřejmě vy. Lovec.

Připravte se na to, že na začátku toho na vás hra vybalí neuvěřitelné množství. Není to jen boj, ale i vesnice, různé typy úkolů, výbavy, pořizování fotek… Zkrátka, budete se cítit zavaleni. I zkušeným lovcům doporučuji číst mini tutorialy a v případě pochyb nakouknout do nápovědy.

Na začátku vás čeká obvyklá tvorba postavy, k níž se vážou i dva zvířecí pomocníci, kteří vám jsou nápomocni k boji. Palamute je bytost podobná psům, na kterou můžete nasednout a rychle zdolávat překážky. Z jejího hřbetu ovšem lze i útočit. Druhým pomocníkem je kočičí Palico, u nějž si můžete zvolit roli, kterou má zastávat, třeba léčitele. Každý z pomocníků má svoji výbavu i dovednosti a vzhledem k tomu, že si zpřístupníte celou řadu dalších pomocníků, můžete si tak na určité výpravy brát specializovaná komba.

Na možnosti Switche vypadá hra opravdu parádně. Vizuál Worldu to samozřejmě není, nicméně stále mluvíme o zařízení s mobilním čipem. A v porovnání s jinými hrami na Switch z toho vychází Rise více než dobře. Líbí se mi spousta drobných detailů při zachování slušného rozlišení a stabilních 30 FPS. Capcom použil svůj RE Engine, který pohání například Resident Evil 7 či Resident Evil 2 z roku 2019 a vytáhl z něj opravdu hodně. I na Switchi se na každé mapě mimo vesnici pohybujeme zcela bez nahrávacích obrazovek, což je velká paráda.

Misí je spousta typů, ale v zásadě tu máme ty, které hrajete čistě sólo, a další, jež můžete hrát až se třemi dalšími lidmi. Možností, jak komunikovat s ostatními, je tu víc než dost, nicméně jako v každé jiné hře záleží, na koho narazíte. Vaše multiplayerová seance tak může být hodně podobná té sólo. Ne ve všech misích musíte zabít nějaké monstrum, jsou tu i sběračské a vedlejší, což je dobrá příležitost jak poznat mapu a získat nějaké ty materiály k dobru.

Rise hodně akcentuje vertikální rovinu map. Pokud se například po skále táhnou liány, na hřbetě psího společníka se hravě dostanete na vrchol. Novým mechanismem je „wirebug“, což je hmyz, který funguje jako vystřelovací hák. Nelze ho používat neomezeně, ale díky němu je hra výrazně dynamičtější. Zdoláte tak hravě menší skály, nebo se jako Spider-man přehoupnete přes propast. V některých místech vás přenese přes ohromnou vzdálenost. Vypadá to hodně cool a až to dostanete do ruky, budete si pohyb užívat. Mimochodem, pěkně ho představuje toto video.

Líbí se mi, že mapy jsou posety tunou věcí, které můžete sbírat. Rozhodně působí živě a každá svým návrhem vypraví svůj příběh. Paradoxně ta první (Shrine Ruins), kterou znáte z dema, mi přijde také nejlepší. Líbilo se mi, že jsem na ní objevil nějaké tajemství a nové místo, i když jsem si myslel, že už ji znám jako své boty.

Hlavní je lov

Hodí se také vybrat, kterou ze čtrnácti typů zbraní budete používat, respektive kterou se naučíte pořádně. Ovládání je na první dobrou těžkopádné, ale je to tak schválně. Systém high risk, high reward. Pro začátek bych doporučoval zkusit Great Sword, nebo meč a štít. Je třeba mít na mysli, že ke každému typu zbraně se vážou jiné útoky spojené s wirebugem.

Na začátku budete pravděpodobně víc než s monstrem bojovat sami se sebou. Potřebujete si zvyknout na zbraň a její komba. Musíte se naučit využívat wirebug ve váš prospěch a správně číst chování monstra a ve správných momentech uhýbat. Některé typy útoků vás můžou zdolat na jednu ránu. Ale to není všechno.

Musíte mí namapované správné předměty na kruhovém menu, abyste během boje nelovili v inventáři, co to chcete vlastně použít. Na jed použijete protijed. Když vám chybí zdraví, použijete lahvičku. Čas od času je třeba přebrousit zbraň. Máte? To pořád není všechno. Někdy je lepší monstrum nezabít, ale chytit. To znamená ho omráčit, použít past a pak ho lapit. Na to všechno potřebujete specifické předměty, které musíte použít krátce po sobě. Na zkoumání inventáře nemáte čas.

Monstra si můžete dočasně také osedlat, a to právě za využitá wirebugu. Vámi lovené monstrum například uteče mezi hlouček jiných monster. Vyplatí se tak na něj skočit, pomlátit ostatní a pak s tím, na kterém sedíte, to napálit čelem do skály. Nebo naopak využijete druhé monstrum k boji. Až to všechno bez přemýšlení zvládnete, stane se z vás lovec. Neříkám, že vás nic nepřekvapí, ale je to hodně dobrý pocit mít situaci pod kontrolou. A právě kvůli této esenci je Monster Hunter tak populární.

Na Monster Hunter Rise je fantastické, jak do sebe všechno krásně zapadá. Herní svět k vám promlouvá i beze slov. Capcom se tentokrát hodně snažil. Ostatně i samotné téma události The Rampage se přímo promítne do hry. The Rampage jsou i speciální úkoly, v nichž bráníte před útokem monster celou vesnici.

Funguje to tak, že na vybraných místech rozmístíte bojovníky či různé typy věží. Některé fungují automaticky, do jiných usednete vy a střílíte přímo. K dispozici je několik typů projektilů, takže ten, který monstrum odmrští, použijete v okamžiku, kdy se přiblíží a napřahuje k útoku. Získáte tak čas k dobru. Každá střílna se hodí proti jiným typům nepřátel a mezi vlnami je čas na přehodnocení obrany. Cílem je zabránit prolomení hlavní brány a musím říct, že jako rozptýlení funguje tato minihra velmi dobře.

Monster Hunter Rise se povedl. Je to sice už z podstaty grind, nepřijde mi v něčem vyloženě přelomový, ale je za ním vidět ohromný kus práce. Přináší uspokojivý pocit z lovu ve světě, který umí prodat svoji mytologii i bez tuny textů ke čtení. Už třeba tím, jak každé monstrum představí. A jako vždy doporučuji zkusit demo, je to sice akční RPG, ale opět si nemyslím, že sedne úplně všem.