Blizzard Arcade Collection se rozrostl o dva retro kousky

Sada Blizzard Arcade Collection je dostupná na platformách PC, Switch, PlayStation 4 a Xbox One a obsahuje hry The Lost Vikings (1992), Rock & Roll Racing (1993) a Blackthorne (1994). To samozřejmě nejsou všechny retro hry od Blizzardu, což částečně napravuje nový bezplatný patch. Ten přidává další dva kousky a několik vylepšení.

Co se nových her týče, máme tu závody v izometrické grafice RPM Racing (1991), což je prequel Rock N Roll Racing. Zajímavější je pokračování logické hry The Lost Vikings, tedy The Lost Vikings 2 z roku 1997, v níž na hráče opět čekají Erik, Olaf a Baleog, které doplňují vlkodlak Fang a drak Scroch. Stále chybí The Death and Return of Superman, ale tady je nasnadě, že kvůli licenci se hra v kolekci nejspíš nikdy neobjeví.

Sekce muzea nyní zahrnuje část Design Documents, která poodhalí, jak se z prvotních konceptů stala hotová hra. Rock N Roll Racing obsahuje nový režim pro streamery, který původní licencovanou hudbu, která není schválená pro streamování, nahrazuje MIDI verzemi. Závodit nyní lze lokálně až ve čtyřech lidech.