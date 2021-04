Ačkoliv na (betu) Path of Exile 2 si počkáme ještě minimálně do příštího roku, nový trailer, který doplňuje téměř dvacetiminutový walkthrough, ukazuje, že je na co se těšit. Obě videa se soustředí na druhý ze sedmi plánovaných aktů. Máme tu pouští prostředí, nové typy zbraní a musím říct, že hra vypadá velmi dobře.

Pro současný Path of Exile byla oznámena expanze Ultimatum, která vychází 16. dubna. Podrobnosti naleznete na oficiální stránce zde.