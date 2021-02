Vývojáři chtěli vylepšit patnáct let starou hru, naštvali tím věrné fanoušky

Ve své době byla multiplayerová střílečka Star Wars Battlefront 2 velice oblíbená (viz naše dobová recenze), od jejího vydání však uteklo dlouhých patnáct let. Za tu dobu se v herním průmyslu stalo mnohé, mimo jiné došlo ke kompletnímu restartu této série, a když se dnes řekne Battlefront 2, většině lidí se vybaví mikrotransakcemi prolezlý průšvih z roku 2017 (ze kterého se nakonec přeci jen vyklubala zábavná hra).

Star Wars: Battlefront 2 sice graficky zastaral, mnozí mu však stávají dávají přednost před moderní verzí.

I přes své stáří si původní Battlefront 2 udržuje malou, ale stále aktivní komunitu hráčů. Původní vývojářské studio Pandemic je sice nefunkční (kdyby nebylo, tak by se nejspíše muselo přejmenovat), ale když nedávno práva na všechny Star Wars hry přešla pod novou značku LucasFilm Games, někdo si na ně vzpomněl a rozhodl se je potěšit tím, že opraví některé problémy, které hru sužují po celou dobu její existence. Jenže se to tak úplně nepovedlo. Nový patch roky fungující hru zcela rozbil.

Soupis chyb by vydal na samostatný článek, ušetřena nebyla prakticky žádná část hry. Hráči hlásili desítky problémů, od nečitelných fontů přes nefungující minimapu či zresetování namapování tlačítek až po zcela rozbitý systém pohybu a padání hry.

Ano, že vyřešení jednoho problému způsobí občas způsobí i nějaký nový, se prostě stává (polský CD Projekt by mohl vyprávět), tento patch však připomíná spíše cílenou sabotáž. Jeho autoři naštěstí zareagovali na připomínky a rychle vše vrátili do původního stavu. Komunita se však shoduje, že by bylo lepší, kdyby hru raději nechali být a nepokoušeli se spravovat něco, co dlouhodobě funguje.