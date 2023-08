Baldur’s Gate je dlouhá, tak speedruneři závodí, kdo v ní bude mít dřív sex

Baldur’s Gate 3 je po všech stránkách skvělá hra, navíc je opravdu rozsáhlá. Pokud nebudete k cíli vyloženě chvátat, ukousne vám ze života nějakých sto hodin, klidně ale i dvojnásobek, pokud jste opravdu pečliví. Většina lidí si ji ještě dva týdny od vydání naplno užívá, najdou se ale i tací, kteří mají hotovo. A nejen to, dokonce už vytvářejí dodatečné modifikace (viz náš článek) nebo závodí, kdo ji zvládne pokořit rychleji.

Lae’zel sice není ideálem krásy, ale jsou důležitější atributy než vzhled.

Na samotný speedrunning (viz náš článek), je ovšem hra příliš dlouhá a tak si lidé kladou skromnější cíle. Tím aktuálně nejvíc diskutovaným je soupeření v tom, komu se nejrychleji povede mít ve hře sex. Baldur’s Gate je totiž v tomto ohledu mimořádně propracovaná a na výběr je vskutku bohaté portfolio potenciálních partnerů a parterek. Aktuálním držitelem rekordu je youtuber Mae, který „smočil“ už za sedm minut a čtyřicet jedna sekund od začátku hry.

V přiloženém videu Mae úvodními lokacemi proskáče a s cílevědomostí zkušeného svůdce objeví nejsnazší „oběť“ v bojovnici Lae’zel. Pravda, tato příslušnice rasy githyanki není z hlediska dnešních standardů úplným ideálem krásy, ale důležité je, že jiskra přeskočila.

Soutěžit v této disciplíně je sice lehce bizarní, nicméně nic nového pod sluncem, například hráči Falloutu už se tak poměřují dlouho (viz náš článek). Pokud vám to snad přijde příliš cynické, tak v The Sims se zase soutěží o to, komu sociálka nejrychleji odebere novorozence (viz náš článek).

Mimochodem, Mae se chlubí, že i celou Baldur’s Gate 3 dokončil za deset minut, i přes benevolentnost pravidel speedrunningu s tím však mnoho lidí nesouhlasí. Přece jen ve svém postupu zneužije zásadního bugu a přeskočí drtivou většinu hry.

To my hrajeme poctivě, takže bohužel stále nemáme hotovo, a proto na recenzi ještě chviličku musíte počkat.