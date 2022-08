ANKETA: Dohnali jste přes léto nějaký herní rest?

Jan Lysý: Mám extrémně dlouhý seznam her, které bych chtěl dohrát, ale přiznám se, že i když mám teď víc času, jsem hrozně líný i hrát a raději doháním resty na Netflixu. Ale rád bych se vrhl alespoň na Shadow Warriora 3 a Trek to Yomi.

Petr Zelený: Herní resty doháním v podstatě nepřetržitě, bez ohledu na roční dobu. Asi to bude kvůli tomu, že doby studentského života jsou dávno pryč a volného času podstatně méně než tehdy. Aktuálně procházím například hned dvě hry ze světa Steamworldu - Heist s vesmírnými robopiráty a Hand of Gilgamech, což je pro změnu fantasy odbočka na principu nyní velmi populárních sběratelských karetních her. Co chvíli věnuji trochu času taky pátému Devil May Cry, tahové roguelike strategii Othercide a v neposlední řadě rovněž videoherním Strážcům galaxie z univerza Marvelu. V podstatě nevím, kam dřív skočit.

Devil May Cry 5

Honza Srp: Letošní rok mi přijde (nejen) z hlediska nových her jako možná vůbec nejhorší co pamatuji, proto zmenšuji svůj backlog už od začátku roku. A tak si uvědomuji, že když jsem si na některé tituly dodnes nenašel čas, mělo to dobrý důvod. Naposledy jsem se proklikal skrze Devil May Cry 5 a Torment: Tides of Numenera, což rozhodně nejsou špatné hry, ale nějak po mě stekly, aniž by po nich něco zůstalo. To samé ostatně lze říct i o aktuálně hraném Final Fantasy XV, kterým si krátím čekání na remake The Last of Us. Má to své momenty, ale ten koncept otevřeného světa zaplněného stereotypními questy a bez možnosti rychlého cestování mě irituje a tak nikdy nevydržím hrát dlouho vkuse.

Martin Kaller: Vrátil jsem se do postapo světa v PS4 dobrodružství Days Gone (naše recenze) a vše nasvědčuje tomu, že s hlavním hrdinou na jeho motorce dojedu přesvědčivě až do finále.

Days Gone

Když jsem tuhle hru kdysi dávno spustil poprvé, nějak mne do dění nevtáhla. Takže až nyní teprve doceňuji atmosféru a zajímavé herní nuance příjemně podkreslující rámec zde představeného univerza plného nakažených lidí, evokujících hladové zombie. Nebezpečí je všudypřítomné a kombinace opatrné stealth akce a přímé konfrontace, tady také za vydatné dopomoci některé z nabytých dovedností, vytváří patřičně adrenalinový herní tovar.

Nicméně Days Gone, přese všechno pozitivní, mě celkem pravidelně otravuje různými bugy a opravdu zvláštními designerskými rozhodnutími, které prožitek z hraní poněkud shazují a devalvují jeho výslednou kvalitu. Velká škoda, protože hra díky uvedenému vypadá tak trochu jako nedodělaná. Ovšem stejná škoda je toho, že na druhý díl zřejmě nedojde (viz náš článek). Škoda především z důvodu, že Days Gone má věru slibný potenciál a osobně bych očekával, že v případě reparátu by se tvůrci již dokázali vyvarovat té spousty naprosto zbytečných chyb.

Erotické mody do hry Skyrim

Jan Kouba: Vždycky jsem chtěl vyzkoušet namodovat Skyrim. Zatím jsem tam narval přes 500 modů a z nějakého nevysvětlitelného důvodu to pořád funguje. Už tam jen dostat generátor poprsí, fyziku těla a nějaký ten NSFW obsah, pro maximální imerzi samozřejmě, a máme s manželkou o zábavu postaráno na hodně dlouho.

Čunačinky stranou, to, co dokázali modeři, je dechberoucí. Skyrim prochází novou renesancí. Plně překopaný soubojový systém, kouzla i third person pohyb hru osvěžily. A fanouškovské expanze jako třeba Project AHO, Forgotten City nebo Clockwork mě bavily snad ještě víc, než původní questy.

Ondřej Martinů: Sucho sice s aktuálním blížícím se PC portem Spider-Mana a indie zajímavosti Cult of the Lamb nezažívám, ovšem aktuálně doháním jeden velký rest v podobě Judgmentu. Po skvělé Yakuza 0 jsem trochu vyhořel u dílu Yakuza Kiwami 1 (ovšem i tak dohrál) a zjistil, že JRPG styl dílu Like a Dragon není pro mne. Judgment mne ovšem lákal především PS5 verzí a faktem, že jde o spin-off, který není zatížený dlouhou propletenou ságou Yakuza her. A musím říci, že je to naprosto skvělá hra, která mi náramně sedla. Ačkoliv jsem už skoro před koncem, mám do budoucna ještě rezervu v podobě pokračování Lost Judgment, na které se už teď těším.

Judgment

Během července jsem ještě stihl díky PlayStation Plus Premium pořádně vyzkoušet Returnal, který hodnotím jako povedený, nicméně na můj vkus možná až moc repetitivní a obtížný. I přesto se k němu snažím sem tam vrátit a zkusit, jestli se mi nepovede dostat se zase o kousek dál. Poslední rest mne pak ještě čeká, chystám se vyzkoušet remake jedničky a dvojky Tony Hawk’s Pro Skater. Ačkoliv jsem v dětství hrál primárně trojku a čtyřku, na remake jsem hodně zvědavý.