ANKETA: Hrajete virtuální kartičky?

Honza Žďárský: Dříve jsem ujížděl na Hearthstonu, nicméně ze hry se vytratila zábavnost. Jistým pozitivním oživením byly PvE režimy. Režim Mercenaries mě osobně chvíli bavil, ale celkově se ne úplně povedl a přijde mi, že už se hra moc nemá kam posouvat. Na trhu samozřejmě existují i další varianty, nicméně jsem vyzkoušel pouze standalone karetní hry Gwent.

Magic The Gathering: Duel of the Planeswalkers 2013

Honza Srp : Už ne. Hodně jsem si kdysi ulétnul na Magic: The Gathering: Duels of the Planeswalkers, což byla vlastně hra, kvůli které jsem se tenkrát poprvé zaregistroval na Steamu. Skutečné „magicy“ jsem kdysi hrával, jako student jsem si ovšem nemohl dovolit nakupovat stále vycházející nové edice, a tak jsem svojí sbírku rozprodal. Duels byly díky předpřipraveným balíčkům ideálním šidítkem, jak si tuto geniální hru po letech znovu vyzkoušet, aniž bych jí přitom musel věnovat příliš času. Hrál jsem pak ještě několik ročníků, ale časem mě to přestalo bavit a dnes už jdou kartičky zcela mimo mě, včetně miniher jako třeba Gwent. Asi mi chybí soutěživost.

Petr Zelený : Ještě před pár lety jsem nad sběratelskými karetními hrami ohrnoval nos a myslel jsem si, že nejsou nic pro mě. V tom názoru jsem se utvrdil i tím, že tehdy nesmírně populární Hearthstone mě vůbec nezaujal a po pár partiích jsem ho uložil k ledu. Pak jsem ale zkusil zaklínačskou odbočku Gwent a zjistil, že kartičky mohou být zábavné. A teď? Sbírání virtuálních kartiček je jednou z mých oblíbených kratochvílí. Vyhovuje mi především to, že tento typ her lze konzumovat v malých porcích, třeba ve čtvrthodinových úsecích. A to jak na klasickém počítači, tak třeba na tabletu nebo na telefonu při cestě do práce/školy.

Gwent: Crimson Curse Gwent Thronebreaker

Osobně teď nejvíc hraji Legends of Runeterra, které vycházejí z League of Legends. Hra je nejen zábavná a komplexní, ale také zcela zdarma v tom nejlepším smyslu toho slova -- pokud hrajete jen trošku pravidelně, není vůbec žádný problém pořídit si všechny kartičky -- včetně těch nových, které se objevují často, zároveň ale nejsou za žádným paywallem. Z dalších karetních her občas zapnu roguelike Griftlands a Fights in Tight Spaces. A před nějakou dobou jsem utopil docela dost času ve Slay the Spire.

Honza Lysý: Tak to není kratochvíle, které bych se intenzivně věnoval. Nikdy mě to vysloveně nezaujalo tak, abych s tím strávil víc času.

Slay the Spire

Petr Kárník : Na blizzardích Hearthstone jsem závislý téměř od vydání, tedy nějakých krásných osm let. Za ta léta hra prošla mnoha více či méně dobrými změnami, od svého vydání je prakticky úplně jiná a tři expanze ročně plus různé minisety a eventy zaručují, že hra neupadne do velkého stereotypu. Ne všechna rozhodnutí vývojářského týmu vítám s radostí a musím uznat, že po odchodu Mika Morheima z pozice CEO Blizzardu jde celá firma úplně do kopru, což se samozřejmě podepisuje na kvalitě všech produktů, Hearthstone nevyjímaje, ale i tak neplánuju, že bych s hraním seknul a přešel na jinou karetku. Ta obří sbírka karet, co jsem za tu dobu nastřádal, se zkrátka nedá opustit.

Hearthstone: Voyage to the Sunken City Pokémon Trading Card Game Live

Ondřej Zach : Hrával jsem všechno možné, od magiců přes Harryho Pottera po WoW TCG. Průvodní vlastností sběratelských karetních her je, že žerou čas, peníze a v případě fyzických kartiček zabírají i dost místa (alba a tak). Nakonec jsem plynule přešel do digitálního světa, v němž hraju Hearthstone (snad bude stát Voyage to the Sunken City za to, poslední dvě expanze jsou příšerné) a čekám na vydání Pokémon Trading Card Game Live. Samozřejmě se mi líbí třeba i Magic: The Gathering Arena, ale držím se od toho dál záměrně, protože... všeho moc škodí. Z těch nesběratelských se rád vracím k Slay the Spire.

Ondřej Martinů : Virtuální kartičky mne vždycky bavily. Dodnes vzpomínám na českou karetní hru Coraabia, která už bohužel neexistuje. Z těch mainstreamových mne asi nejvíce bavil Hearthstone, ovšem tato záliba už je dávno pryč. Nelituji těch hodin, které jsem do Hearthstonu vložil, ovšem teď už je ta hra pro mne až příliš přeplácaná, příliš zaměřená na tahání peněz z kapes hráčů. Aktuálně žádné kartičky nehraju, ovšem až bude doma Steam Deck, rád opráším třeba Loop Hero nebo Slay the Spire. To mi bude na nějakou dobu stačit.