S novou expanzí Hearthstone se v dubnu podíváme pod mořskou hladinu

Motivem expanze Voyage to the Sunken City je podmořská výprava do starobylého města Zin-Azshari. Kromě spousty pokladů se můžeme těšit na různé nepřátele. Mezi nimi jsou i Nagy, což je nyní oficiálně nový typ miniona, k němuž se většinou pojí bonusy za hraní kouzel. Ačkoliv mnozí očekávali, že navštívíme Pandarii, myslím, že podmořský svět a Nagy je dobře zvolené téma, které se fandům hry a světa Warcraft bude líbit.

Novinkou jsou dvě nová klíčová slova: Dredge a Colossal. Dredge umožní podívat se na tři karty ve spodní části balíčku, vybrat jednu z nich a dát ji navrch. S tím jsou v synergii jiné karty, které naopak pošlou nějaké silné kousky do spodní části balíčku.

Colosall jsou obrovská monstra, která „jsou příliš velká na to, aby se vešla na jednu kartu“. Číslo u Colosall tak signalizuje, kolika přídavky je minion vybaven. Mezi hlavní částí monstra a přídavky jsou samozřejmě různé synergie. Na pohled to vypadá hodně cool a z ukázky se zdá, že se opět zvedl power level. Ale uvidíme, na zhodnocení bude čas, až uvidíme celý arzenál expanze.

Prozatím, pokud se do hry přihlásíte, získáte za odměnu legendárního miniona Blademaster Okani. Odhalování nových karet vyvrcholí 5. dubna, zároveň se dozvíme více o letošních plánech a podobě letošního core setu (sada základních karet pro všechny zdarma). Vlastní expanze vychází 12. dubna. Aktuálně vyšel patch, který aktualizuje režimy Battlegrounds a Mercenaries, seznam novinek je dostupný zde.