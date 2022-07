Herní doupě na čtyřech kolech. Musk chce v každé tesle klienta Steamu

Tesla si dělá spoustu věcí po svém. Jednou z věcí, kterou se populární značka elektrických automobilů chce odlišit, je důraz na zábavní systém v palubním počítači. Vedle klasických her ze systému Atari je dostupný třeba také Sonic the Hedgehog, Stardew Valley či Cuphead, které můžete hrát jednoduchým propojením palubního počítače s gamepadem. Hru Beach Buggy Racing 2 můžete dokonce ovládat i otáčením volantu (samozřejmě pouze v případě, že se auto nehýbe).

Systém na palubách tesel je však daleko výkonnější a údajně má dostatek výkonu i na to, aby na něm šly spustit hry jako The Witcher 3 nebo Cyberpunk 2077. To proto, že v automobilu najdete hardware v podstatě srovnatelný s aktuální generací herních konzolí. V novějších modelech totiž najdete jak procesor typu AMD Ryzen tak grafický čip RDNA 2 s 8 GB videopaměti typu GDDR6 a výpočetním výkonem až 10 TFLOPS, tedy stejně, jako má například PlayStation 5.

Hry můžete u novějších modelů hrát na velké 17palcové obrazovce, která je u novějších modelů již orientována na šířku. Její rozlišení je 2 200 x 1 300 pixelů, což je v podstatě takové „Full HD+“. S takovým rozlišením by si měl výše zmíněný hardware hravě poradit i u nejnovějších titulů.

Výběr her, které v teslách můžete hrát, však zatím není moc velký a konkrétně dva výše zmíněné tituly od CD Projektu už majitelům těchto automobilů Elon Musk slibuje docela dlouho. Nyní by však konečně mohl přijít moment, kdy se herní potenciál tesel využije naplno. Musk totiž přiznal, že už příští měsíc začne firma testovat integraci klienta Steam do zábavního systému těchto aut.

V praxi by to tak znamenalo, že se z počítače v elektromobilu stane herní stroj schopný vybírat si z nabídky největšího digitálního distributora PC her. Není zatím jasné, zda budou pro tesly platit nějaká omezení, například co se podpory systému či kompatibility se staršími tituly týče.

Předváděčka herních možností by se mohla odehrát už 4. srpna, kdy má firma Tesla valnou hromadu akcionářů. Integrace Steamu by mohla posloužit jako jedno z lákadel pro nové či stávající investory. Samozřejmě z této funkce budou ve výsledku těžit hlavně majitelé, kteří si budou moct třeba při čekání na parkovišti nebo během nabíjení automobilu zkrátit čas u své oblíbené hry.

Pokud se do automobilů opravdu Steam integruje včetně možností hraní cloud saves, pak dává toto propojení celkem smysl. Hrát dlouhá RPG typu The Witcher 3 pouze v autě by byla opravdu časově náročná záležitost, ovšem možnost nahrát si uloženou pozici z počítače a během dlouhé chvíle si odehrát třeba jednu vedlejší misi už možná leckoho přesvědčí.