Co se vám líbilo a nelíbilo na zahájení Summer Game Festu 2022?

Ondřej Martinů: Stejně jako u předchozích show, ve kterých na pódiu velice rád sám sebe poslouchá Geoff Keighley, jsem ani od této akce neměl valná očekávání. Na jednu stranu tak ani nejsem z této přehlídky průměrnosti moc zklamaný. Zároveň mě mrzí, že Keighley pořád pokračuje v té své nekriticky sebestředné prezentaci. Ta opravdu není správný způsob, jak oslavovat videohry. A bohužel to tak zřejmě bude i nadále.

Ne že by trailerů nebylo málo, ale nezaznělo prakticky nic, co by mě nějak extrémně zaujalo. Docela se těším na Witchfire, což je hra, kterou jsem si poznamenal už před pěti lety, když se objevila poprvé. A byl jsem příjemně překvapený, když Keighley docela nečekaně ukázal kozy. Myslím tím samozřejmě Goat Simulator 3. To zase bude přehlídka rozbité herní fyziky a spousty kozích memů. A to je bohužel asi tak všechno.

Goat Simulator 3

Závěrečnou pecku vyfouklo omylem Keighleymu přímo Sony, když pár hodin dopředu unikl trailer na The Last of Us Part 1. Ale i kdyby se tak nestalo, ani tak by mě to nezvedlo ze židle. Upřímně trochu dumám nad smyslem remaku něčeho, co vypadá stále velice dobře, pokud se bavíme o remasteru z roku 2014. Navíc chtít za to plnou cenu (80 eur), je opravdu trapas. Je mi jasné, že nadšenci budou po Naughty Dog házet penězi i tak, rýpalové naopak vyhlásí bojkot a strhají na hře všechno, co jen jde. A já si myslím, že se Naughty Dog měl spíš posunout někam dál a zkusit hráče potěšit nějakou novou a originální tvorbou.

Honza Srp : Nečekal jsem nic a moc toho taky nedostal. Moderátor Geoff Keighley už se mi za ty roky notně okoukal a začínám na něj být alergický, koncept celé „show“ pak v žádném případě nenahradí hráčský svátek, kterým E3 vždy byla. Co se týče samotných her, tak se opravdu těším jen na The Callisto Protocol, což je prostě nepřiznaný Dead Space 4. Ale což, u hororů jsou důležité jiné faktory než originalita a toto vypadá na pořádně krvavou jízdu. Call of Duty po našlapaném traileru ukázalo to samé, co vždycky, zvědavý jsem tentokrát spíše na slibovanou revoluci v multiplayeru než příběhovou kampaň.

Potěšilo mě oznámení Goat Simulatoru 3, ale spíš jen proto že je to hra, která děsně baví mojí dceru a já mám radost, když má radost.

Goat Simulator 3

Pokud se dokážeme s klukama dohodnout na společném termínu, tak si určitě rád zahraju želvy ninja a určitě mám v plánu recenzovat i Gotham Knights. A to je asi tak vše.

I když jsem velký fanda značky The Last of Us, z chystaného remaku moc radost nemám, přijde mi to zbytečné. Jednička furt vypadá dobře a od jednoho z nejlepších studií na světě chci něco víc než jen recyklování. Na druhou stranu mám radost, že díky PC portu se tato famózní hra dostane k více lidem a trochu doufám, že tamní o něco svobodomyslnější scéna poté dokáže ocenit scenáristický majstrštyk, který Neil Druckmann předvedl v druhém dílu a dostane se mu rehabilitace.

The Last of Us Part I

Ondřej Zach : Předně jsem rád, že nějaká náhrada za E3 vůbec je. Jako hráč si mnohem víc užívám, když je vše nahuštěné do nějakého kratšího období. Moderátor Geoff Keighley si připsal pár slušných zářezů, včetně předváděčky mise z letošního Call of Duty: Modern Warfare 2, show ovšem byla jako celek průměrná a místy nudná. Očekával bych svižnější střih a méně toho plácání se po zádech na pódiu a reklam.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Co se her týče, radost mi udělala oznámení spojená s retro mlátičkou Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Nejenom, že je za rohem (vyjde už 16. června). Dočkali jsme se i odhalení další hratelné postavy (Casey Jones) a informace, že hra bude hned v den vydání dostupná v předplatném Game Pass. Pecka!

Pobavilo také oznámení ztřeštěného Goat Simulatoru 3, které parodovalo oznámení nešťastného Dead Islandu 2 na E3 2014 (viz video). Celkem se mi líbí tón letošního Call of Duty, zaujal mě trailer na The Callisto Protocol a potěšilo oznámení data vydání milé nezávislé hry Bear and Breakfast.

Bear and Breakfast The Callisto Protocol

Třešnička na dortu v podobě The Lats of Us leakla krátce před vlastní show. Asi nic proti tomu, že Sony dělá už druhý remaster a je fajn, že se i tato hra podívá nakonec na PC (což je asi hlavní důvod, proč remaster vzniká). Chtít za to 80 eur (nebo 90 u digital deluxe) na PS5 je ovšem těžký úlet. Sony se tváří, že jejich hry mají vysokou hodnotu. Jenže oba letošní hity, Horizon Forbidden West i Gran Turismo 7, stojí po třech měsících polovinu. Oproti tomu taková first-party Nintenda – hra Mario Kart 8 Deluxe – klesla během těch pěti let prodejů pod tisícovku jen výjimečně, dnes se stále prodává za víc než dvanáct stovek a začínala na šestnácti. Možná Sony chystá nějakou akci pro předplatitele PS Plus, protože jinak mi ta přepálená cena smysl nedává. Kdo má PlayStation a chtěl si hru zahrát, tak už si ji během těch let pravděpodobně i zahrál a majitelům počítačů asi nebude vadit, když si počkají ještě o trochu déle na slevu. Poslední dobou nemám ze Sony vůbec dobrý pocit.

Každopádně letos jsem velmi zvědav na nedělní předváděčku Xbox Showcase a doufám, že se potvrdí prozatím oficiálně neoznámený Nintendo Direct.