Předváděčka známého herního moderátora nudila. Pecka na závěr mu utekla

Keighley už dopředu sliboval, že se na své herní konferenci Summer Game Fest bude věnovat především již představeným herním titulům. Potvrdila to hned první hra, která odstartovala přehlídku trailerů, bojovka Street Fighter 6, kterou jsme viděli již minulý týden na akci State of Play od Sony. Viděli jsme aspoň novou ukázku ze hry a novou postavu (Guile). Hra vyjde až příští rok.

Druhá zastávka přinesla úplnou novinku, dočkáme se nového herního Vetřelce. Jde o hru Aliens: Dark Descent a půjde o akční hru z ptačího pohledu – primárně si zastřílíme po mimozemšťanech. Pokud vás nový Vetřelec zaujal, tak můžete zase trochu vychladnout, hra vyjde až příští rok.

Další titul si Keighley také vypůjčil z akce Sony z minulého týdne. Znovu jsme si mohli o něco detailněji prohlédnout hororovou akci The Callisto Protocol od tvůrců Dead Space. Tentokrát jsme však mohli vidět i celkem dlouhý úsek ze samotné hry, zachycený na next-gen hardwaru. Hra má i stanovené datum vydání, dočkáme se ještě letos, 2. prosince.

Pořádně velký kus akce si ukrojilo nové Call of Duty: Modern Warfare 2. Vedle nového traileru jsme si mohli prohlédnout i průchod herním levelem. Kdo zná původní hru, ví, co čekat. A kdo hrál jakýkoliv jiný moderní titul ze série Call of Duty, ten také. Hra každopádně vypadá hezky, byť se stále půjde rozjet i na minulé generaci konzolí. Hra vyjde 28. října.

Po Call of Duty přišel čas trochu zrychlit. Novinkou je návrat legendárního titulu Flashback, jehož nového dílu se dočkáme po třiceti letech. Údajně bude pokračovat v příběhu z jedničky, tak jsme zvědavi, kdo z vás si ho ještě pamatuje. V závěsu jsme pak viděli nový trailer na akční řežbu Witchfire, o které autoři z polského studia The Astronauts celkem dlouho mlčeli. Hra brzy půjde do předběžného přístupu.

Překvapivě hodně času dostala poměrně nekonkrétní hra Fort Solis. Asi proto, že se v ní objeví známý herní dabér Troy Baker. Půjde o sci-fi titul se zaměřením na prozkoumávání a příběh. No, necháme se překvapit. Bohužel nepadla informace o datu vydání.

V těch sci-fi hrách jsme se začali trochu ztrácet. Je tu totiž ještě jedna, tentokrát více hororová a s roboty. Jmenuje se Routine a také ještě nevíme, kdy vyjde. Následoval v podstatě reklamní blok na nový film s Dwaynem Johnsonem (Black Adam) a následně se připomněli s novou sezonou i Fall Guys, které půjde hrát i zdarma.

Stormgate je další sci-fi, ovšem tentokrát jde o RTS multiplayerovku. Můžete se už přihlásit do betaverze, která však přijde až příští rok. Následovala nová indie adventura Highwater, kterou si budeme moci zahrát ještě letos. A ještě jedna indie novinka, o životě v utopickém světě. Jmenuje se American Arcadia a vyjde jak na konzole, tak na PC. Žádné datum vydání nepadlo.

A konečně celkem příjemné překvapení. Opět si zahrajeme na kozu. Opravdu. Vyjde totiž Goat Simulator 3. Očekáváme novou přehlídku ztřeštěnosti a naprosto rozbité herní fyziky. A navíc to bude celkem brzy, už letos na podzim. Dále se novým trailerem připomněla se také marvelovka Midnight Suns, která vyjde už 7. října a také poslední přídavek do Cuphead. Ten tu bude už na konci června.

Další trailer se týkal zvláštní kombinace akce, karetní hry a randícího simulátoru, Neon White. Tu jsme však už viděli dříve, trailer jen připomenul, že vychází příští týden, 16. června. Další indie titul je údajně dílem jednoho jediného autora z Polska. Jmenuje se Midnight Night Express a půjde o mlátičku, jejíž demo můžete stahovat už teď. Samotná hra vyjde 23. srpna.

Pro fanoušky anime stylu následovaly dvě akční hry Star Rail a Zenless Zone Zero. V obou budete mlátit příšery a roboty ve zběsilém stylu a popravdě jsme mezi nimi nenašli moc rozdílů. Obě navíc vyrábí stejná společnost. Z letargie nás následně vytrhl nový trailer na Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge. Autoři odhalili novou hratelnou postavu, Caseyho Jonese. Hra vyjde příští týden, 16. června.

Fanoušci známého anime One Piece dostanou ještě letos titul One Piece Odyssey. Kdy tak bude, ovšem autoři neupřesnili. Dále něco pro příznivce metalové hudby. Metal: Hellsinger je akční hra, ve které se musíte hýbat a střílet do rytmu. Hratelné demo je dostupné ke stažení už nyní. Následně je tu trailer na steampunkovou survival akci, do které jsou zamíchané i karetní prvky. To zní docela zajímavě. Hra se jmenuje Nightingale a zatím nemá datum vydání.

Zpátky ke hrám s vyšším rozpočtem. Už teď si můžete zdarma stáhnout prográmek Boss Factory na vyrobení vaší postavy do Saints Row. Už jsme jej v redakci i zkoušeli a možností na vyrobení vaší vysněné herní postavy máte skutečně hodně. Saints Row se stále drží srpnového data vydání.

Znovu jsme se mohli podívat také na chystaného Warhammer 40k: Darktide, ve které spojíte síly s přáteli v této kooperativní akci. Dočkáme se docela brzy, 13. září. Nový pohled na hru nabídli také autoři Layers of Fears, hororové adventury a pokračování předchozích dílů série Layers of Fear. Hra je zajímavá také třeba tím, že je vyrobená v Unreal Engine 5. Bohužel neznáme datum vydání. Pro fanoušky superhrdinů přišel další trailer na Gotham Knights, hra vyjde 25. října.

Závěr Keighleyho show mělo být celkem zásadní překvapení, ale ouha, Sony mu zkazilo show tím, že mu přímo z oficiálních stránek unikl trailer i předobjednávky na remake hry The Last of Us, nyní s podtitulem Part 1. Ten si budeme moci zahrát 2. září.

Ředitel studia Naughty Dog tedy aspoň vysypal ještě jedno eso z rukávu. Potvrdil, že studio pracuje na poměrně rozsáhlém multiplayerovém titulu. Pravděpodobně jde o spekulované Factions. Nebyl však moc konkrétní a ukázal pouze jeden konceptový obrázek.

Tím show Summer Game Fest skončila. Keighley opět dokázal herním nadšencům připomenout, že jeho akce jsou především příšerně táhlé, vyplněné reklamami a předcházejí jim až přehnaně vysoká očekávání. U dvouhodinové konference jsme často ztráceli pozornost, protože zkrátka nebylo, na co se dívat. Každopádně smršť trailerů teprve začíná, hodně se těšíme na show Microsoftu v neděli a také na spekulovaný Nintendo Direct příští týden.