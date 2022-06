Kdo si počká, ten se dočká, The Last of Us po osmi letech doputuje i na PC

Co si budeme povídat, dvouhodinová „show“ Summer Game Fest, která měla suplovat zrušenou výstavu E3 (viz náš článek), byla po většinu času strašná nuda. Na samý konec uzívané prezentace ovšem moderátor Geoff Keighley odpálil atomovku: jedna z vůbec nejlepších her všech dob, dosavadní playstationová exkluzivita The Last of Us, míří na PC. A to rovnou v remasterované verzi.

Pro těch pár „nehráčů“ neznalých kontextu: The Last of Us je výstavní značka konzolí playstation a přestože vyšla už téměř před desíti lety (ještě na PS3 v roce 2013) nemá dodnes v žánru „filmových“ her prakticky žádnou konkurenci.

Ok, série Uncharted od stejných autorů sice nabízí výpravnější, bombastičtější a efektnější zábavu, ale „dospělý“ příběh Joela a Ellie v postapokalyptickém světě se vám rozhodně zapíše do srdce hlouběji.

The Last of Us Remastered: Part I samozřejmě nejdříve zamíří na PlayStation 5, a to konkrétně 2. září, PC verze by však měla vyjít nejspíše ještě do konce letošního roku. Pokud byste ovšem čekali, že se 8 let stará hra bude prodávat ze nějakou zvýhodněnou cenu, tak byste byli na omylu. Doporučená cena PS5 verze je 80 euro, tedy bratru 2000 Kč.