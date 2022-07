KOMENTÁŘ: Herní svátek je v rozkladu, červen patřil pouze jednomu jménu

Už od roku 1995 se vždy v květnovém a později v červnovém termínu konal veletrh E3, který společně s narůstající popularitou videoher a jejich krokům směrem k masové a mainstreamové zábavě měl čím dál větší význam. Od roku 2009 už platilo pravidlo, že první polovina června patří videohrám. Pokud jsme chtěli vědět něco o tom, co se v tomto světě chystá, měli bychom sledovat novinky z veletrhu.

Posledních několik let ovšem bylo poznamenáno několika nepříznivými faktory: od neshod ve vedení organizace, která veletrh zajišťuje, přes globální pandemii, až po odliv velkých jmen, které si raději uspořádají konferenci po svém. Všechno je zároveň propojené a v podstatě jsme byli svědky toho, jak se organizace veletrhu E3 sesypala jako domek z karet. Letos se stejně jako v roce 2020 nekonala vůbec, loni pak byla jen v omezené formě online.

Vidinu založení nástupnické platformy si hned v roce 2020 zrealizoval známý herní moderátor a novinář Geoff Keighley, byť si jeho Summer Game Fest stále hledá nějakou konkrétnější podobu. Keighley je bohužel zvyklý pořádat každoročně především The Game Awards v prosinci, což je až neúnosně roztahaná show plná zbytečných reklam a výplně bez výrazné informační hodnoty. A bohužel si s sebou tyto hodnoty pak bere i do vymýšlení show Summer Games Festu.

Letošní červen každopádně bez E3 působil přinejmenším zvláštně. Na jednu stranu se totiž nedá říci, že se nic moc neodehrálo, právě naopak. Novinek je habaděj, ovšem forma, jakou jednotlivá studia a vydavatelství zvolila, má daleko od ideálu. To souvisí právě s tím, že na červnové videoherní svátky už nikdo nedohlíží a každý má zcela volnou ruku, co a kdy ukáže světu. K tomu všemu se navíc zdá, že spoustě velkých jmen už je videoherní svátek vlastně úplně ukradený.

Ty tam jsou časy, kdy pod jednou střechou a ve sledu několika dní mělo velkou konferenci Sony, Microsoft i Nintendo a k tomu ještě spousta dalších menších jmen. Hráči jsou nyní odkázání v podstatě na milost marketingových oddělení těchto firem, které si mohou, ale také nemusejí vůbec vzpomenout, že červen je důležitým obdobím pro představování nových her. Vodu navíc čeří ještě celá řada různých fám, spekulací a konspirací.

Dvě hlavní červnové akce jsme již v redakci hodnotili (viz boxíky). Šlo jednak o zmiňovaný Keighleyho Summer Games Fest, respektive jeho „opening night show“, a dále také poměrně tradiční velká konference Microsoftu. Do tradičních dat se také vtěsnaly různé menší konference, například PC Gaming Show nebo prazvláštní konference vydavatelství Devolver. V tomto ohledu ještě odkaz E3 žije dál.

Problémem byl ovšem přístup dalších velkých jmen. Začněme u Sony, které už pár let E3 vynechává, ovšem zároveň si v červnovém termínu chystá vlastní velkou akci. Letošek byl odlišný, na začátku června jsme viděli jen celkem stručnou přehlídku novinek ve formě streamu State of Play a následně už jen jeden velký titul odprezentoval Geoff Keighley na své akci (The Last of Us Part 1). Proslýchalo se, že Sony si ještě pro příznivce na konec měsíce schovává podrobnější pohled na nový God of War, to byly však nakonec jen plané řeči.

Už nějakou dobu si drží odstup také společnosti jako Electronic Arts či Ubisoft, které se s námi pravděpodobně o novinky podělí v průběhu léta. Konkrétně Ubisoft chystá v příštích týdnech a měsících slavit výročí série Assassin’s Creed, ovšem na nějaké pořádné slovo do pranice si budeme muset počkat až na zářijovou konferenci. Electronic Arts pak dokonce jen přiznalo, že zatím žádnou show na léto ani nechystá.

Velice svérázný přístup zvolilo během videoherních svátků také Nintendo, které trochu podle skeptických očekávání rovněž nemělo vlastní plnohodnotnou show, nýbrž dvě menší. Jedna se věnovala chystanému Xenoblade Chronicles 3, druhá pak her od partnerů. V průběhu června se přitom objevilo hned několik „zaručených zpráv“ ohledně možných termínů pro velký Nintendo Direct. Žádný však nevyšel.

Pořádnou a tradiční show tak měl v podstatě jen Microsoft, který navíc udělal správné rozhodnutí v tom, že bude prezentovat pouze hry chystané na vydání během příštích 12 měsíců. Toho si ceníme, protože opravdu není nutné vypouštět na veřejnost ukázky obsahující pouze logo chystané hry, kdy je každému jasné, že takový titul bude hotový až za několik let.

Výsledkem tak je tedy fakt, že herní svátek slavili primárně příznivci PC a Xboxu. Prezentace Sony s Nintendem se v červnu rozhodně nedaly označit jako silné a navíc stále nemáme žádné informace od řady velkých vydavatelství. Druhou polovinu roku tak může ještě zachránit září, kdy je trochu větší šance na pořádnou show Sony a samozřejmě také druhý nejvýznamnější herní veletrh Gamescom na konci srpna. Nintendo pak zůstává zcela nepředvídatelné a je klidně možné, že jeho zbytek roku už je v podstatě vyřešený (Xenoblade 3, Splatoon 3 a Pokémon Scarlet/Violet).

Příští rok se údajně E3 vrátí v plné síle. Alespoň to tvrdí organizátoři, ovšem jaká bude nakonec realita, jde říci jen těžko. Velká jména se zcela jistě zase „trhnou“ a buď si to vymyslí po svém, a nebo raději nebudou vymýšlet vůbec nic. Přitom je to stále skvělá myšlenka: pár dní zahuštěných novinkami a hotovo. To bychom teď opravdu uvítali.

Jenže to už je bohužel přežitek, nyní frčí jeden drobeček za drobečkem informací, nepředvídatelnost a až frustrující přehršel chybných „úniků informací“. Je fajn, že alespoň na Microsoft se dá ještě spolehnout, ovšem ten na udržení tradice červnového herního svátku prostě nestačí.