Na Steamu probíhá festival demoverzí, vybíráme ty nejzajímavější

Digitální obchod Steam odstartoval další ročník akce Steam Game Festival, ve kterém nezávislým tvůrcům nabízí spoustu prostoru, jak upozornit na své chystané novinky. Dá se tam najít spousta zajímavých titulů, ovšem zároveň i ztratit spousta času způsobem, který připomíná časy prohrabování se sharewarem.

Hard West 2

Nebudeme předstírat, že máme úplný přehled o všem, co se v nabídce nachází, ale chceme se aspoň podělit o pár zajímavých her, na které jsme při nahodilém objevování narazili. Zároveň budeme moc vděční, když se pochlubíte do diskuse s vašimi tipy. Tak pojďme na to.

Metal: Hellsinger – Co se týče reakcí hráčů, tak asi nejpopulárnější demoverze ze všech zúčastněných. V podstatě jde o variaci na Dooma, která vás odměňuje za to, když dokážete sesynchronizovat zabíjení démonů s metalovým soundtrackem, na kterém se podíleli členové kapel jako System of a Down, Trivium, Dark Tranquillity, Lamb of God nebo Arch Enemy. Pokud je zrovna tato hudba vaše krevní skupina, není nad čím váhat.

Turbo Golf Racing – Když mohl fungovat fotbal s auty, proč by nemohl i golf? Turbo Golf racing je chytrou vykrádačkou Rocket League a vůbec se za to nestydí. Čím víc spoluhráčů seženete, tím lepší to bude zábava.

Curse of the Sea Rats

Curse of the Sea Rats – Před dvěma roky vzala tato hra Kickstarter útokem, celkem na její vznik fanoušci přispěli víc než čtvrt milionem dolarů, což byl šestnáctinásobek původně požadované částky. Proč? Protože vypadá skvěle a díky demu už i víme, že se také skvěle hraje.

A Building Full of Cats – Pokud máte z hlodavců naopak fobii, přijde vám možná k chuti tato jednoduchá odpočinková hra, ve které na obrazovce hledáte schované kočky a pak je hladíte. Nic objevného, ale má to milou atmosféru a nebudete věřit, kolik koček se dá vměstnat na jednu obrazovku.

Hard West 2 – Ještě během letošního roku vyjde na PC pokračování slušné tahové strategie Hard West. Ve dvojce se chopíme psance Gina Cartera, kterého zajímá legendární „vlak duchů“ naložený federálním zlatem. A vlak duchů se nejmenuje jen tak pro nic za nic – Divoký západ bude ve dvojce opravdu temný a prodchnutý okultismem.

Midnight Fight Express – Na tuto hru lákal Geoff Keighley během letošního Summer Game Festu a pozornost slavného moderátora byla zasloužená. Jde o klasickou akční hru, ve které pěsti, kopy, ale i palnými zbraněmi bojujete proti veliké přesile. To vše navíc zabalené do stylové grafiky. Cítíme hit.

Moonshine Inc. – Jen málokteré slovo u nás dokáže vyvolat takovou paniku jako prohibice, proto by bylo možná dobré se na tuto nepravděpodobnou eventualitu připravit. V této hře se stanete vlastníkem ilegální palírny a kromě výroby vlastních receptur se budete muset starat i o obchodní záležitosti a bezpečnost.

Turbo Overkill

Turbo Overkill – Klasický „boomer shooter“ o drsném žoldákovi bojujícím proti zdivočelé umělé inteligenci, který nešetří hektolitry krve. Unikátní vlastností je fakt, že má hlavní hrdina místo jedné nohy motorovou pilu, což mu propůjčuje nevídanou rychlost, možnost běhat po zdech a také mimořádně nápadité fatality.

The Wandering Village – Představte si standardní budovatelskou strategii à la třeba Sim City, jen by se odehrávala na zádech obrovské příšery volně putující světem. Rozhodně zajímavý koncept, navíc v hezké grafice, otázkou ovšem je, jestli dokáže utáhnout celou hru. Demoverzi rozhodně ano.

A to je od nás prozatím vše. Teď je řada na vás – už jste vyzkoušeli něco zajímavého?