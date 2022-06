Co se vám líbilo a nelíbilo na předváděčce Xbox & Bethesda Showcase?

Honza Srp – Nechci být pořád za bručouna, přesto musím přiznat, že jsem byl celou prezentací docela zklamán. Z mých tajných přání (Machine Games, Fable, něco pořádného od Obsidianů...) nevyšlo nic a až na Forzu po mě ty největší taháky jen tak sklouzly a nezanechaly nic.

Neudělal jsem si čas na loňský hit Back 4 Blood, takže si ho s největší pravděpodobností neudělám ani na Redfall, což je to samé, jen s upíry místo zombies. Navíc mi něco takového od lidí, co mají za sebou skvělý Dishonored, přijde jako plýtvání talentem.

A Plague Tale: Requiem Redfall

Starfield (číst víc na Bonuswebu) mě nezajímal předtím a teď už vím jistě, že ho s největší pravděpodobností ani nespustím. Tisíc počítačem vygenerovaných planet má být jako tahák? Ne, díky... už teď je mi líto člověka, co to bude recenzovat.

Vypadá to tedy, že budoucnost Game Passu leží v rukách menších vývojářů. Těch bylo tolik, že už si ani nepamatuji jejich jména, ale třeba Scorn vypadá fantasticky, A Plague Tale: Requiem už nepřipomíná chudého brášku The Last of Us a originálně zpracovaný A Dusk Falls by mohl být příjemným osvěžením žánru interaktivních filmů.

Scorn As Dusk Falls

Takže ve výsledku bych své dojmy shrnul okřídleným „Not great, not terrible.“ Že by nebylo co hrát, se nebojím, že bych se na něco vyloženě těšil ovšem také ne.

Ondřej Martinů – Microsoft opět předvedl, jak má vypadat pořádná herní konference. Jde především o trailery, oznámení a novinky, a ne jen o plané řeči a plácání se po zádech. Oproti show Summer Game Fest mám pocit, že i ta hluchá místa byla v nedělní konferenci Xboxu vlastně docela zajímavá. Na druhou stranu musím uznat, že až na jednu velice příjemnou výjimku to byla spíše poklidnější akce.

Konkrétně jsem opravdu hrozně moc rád, že se konečně objevil Hollow Knight Silksong. Nečekal jsem to, byť tu byly jisté náznaky. Teprve pár dní zpátky jsem konečně pořádně dohrál původní hru i s těmi opravdu těžkými bossy, předtím jsem volil spíše cesty nejmenšího odporu. Stále jsem tak ještě s herním světem Hollow Knighta opravdu sžitý a toto oznámení mi dává naději, že se do něj budu moci brzy znovu ponořit. Jak moc brzy bohužel nevíme, a to je asi tak jediná vada na kráse tohoto příjemného překvapení.

Dál se určitě těším na Plague Tale: Requiem, první díl jsem také hrál až docela nedávno, a to, že se dvojky dočkáme ještě letos, mi naprosto vyhovuje. Opatrně vyhlížím i Flintlock: The Siege of Dawn, u kterého se mi docela líbí vizuální styl, ale ještě bych rád o hře věděl něco víc. The Last Case of Benedict Fox si určitě rád zahraju, tady už jsem naopak viděl dost a věřím, že se mi bude líbit. To samé můžu říci i o Pentiment. No a nakonec Starfield je za mne pořád spíše „někde mezi“, tak se asi budu snažit nad tím moc nepřemýšlet a zkrátka to v Game Passu vyzkouším a uvidím. Času do vydání je stejně ještě dost.

Ondřej Zach – Byť měl i Xbox Showcase slabší místa, předváděčka jako taková se mi líbila. Hodně už se těším na novou Forzu (číst víc na Bonuswebu). Myslím, že tvůrci u Forzy Motorsport 7 celkem správně vyhodnotili, že už by to chtělo nějaký razantnější posun, takže se vůbec nezlobím, že si série dala na pár let pauzu. V případě první expanze do Forzy Horizon 5 jsem malinko doufal v jiný motiv, byť Hot Wheels si ujít i tak nenechám.

The Last Case of Benedict Fox Forza Motorsport (2023)

Líbila se mi ukázka z nezávislé hry The Last Case of Benedict Fox, což by mohlo být něco na způsob Limba či Inside. Dobrý pocit mám i z komentované předváděčky Diabla 4 (číst víc na Bonuswebu). Hra působí správně temně, gameplay vypadá v pohodě, tak snad do sebe všechno pěkně zapadne. A konečně Starfield. Neposadil jsem se z něj na zadek, přesto to, co jsem viděl, se mi líbilo a opatrně se těším. Není těžké domyslet si, jaký má taková hra potenciál.

Diablo 4 Forza Horizon 5: Hot Wheels

Nadšení naopak nesdílím v případě Redfallu. Něco na něm je, ale asi bych si to potřeboval nejdřív zahrát. To samé mohu asi říct o hře Cocoon, pod níž je podepsaný jeden z lead designerů Limba a Inside. Přesně proto mám rád Game Pass – vyzkouším a uvidím. Nijak mě neodpálila ani týmovka Overwatch 2, i když věřím, že jí to opět vlije potřebnou krev do žil. Že bude PvP část free 2 play, dává smysl, přesto si myslím, že situaci ohledně Overwatche a Overwatche 2 šlo zvládnout mnohem lépe.