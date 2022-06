Overwatch 2 bude live service hra, loot boxy nahradí Battle Pass

Pokud jste události ohledně Overwatche 2 v posledních dnech nesledovali, připomeňme, že ze hy se stane live service hra využívající obchodní model free 2 play. Vyjde 4. října, nicméně k dispozici bude jen PvP (player vs. player). Slibovaný PvE (player vs. environment) obsah, což byla původně záminka, proč celý Overwatch 2 vzniká, do hry doputuje až během příštího roku.

Hra nebude obsahovat loot boxy, protože „modernizovaná live service služba poskytne našim hráčům možnost utvářet své vlastní zážitky“, píše Blizzard. Realita: ve hře bude dostupný Battle Pass s odměnami a samozřejmě herní „neustále aktualizovaný“ obchod. Jedna sezona poběží devět týdnů a ke každé se vážou tematické předměty.

Co se letošního roku týče, první sezona začne hned při vydání hry 4. října. Láká na tři nové hrdiny (Sojourn, Junker Queen a dosud neodhalený support hero), šest nových map, přes třicet nových skinů, mezi nimiž bude i jeden mytický, a herní režim Push. Druhá sezona poběží od 6. prosince a kromě nového Battle Passu nabídne další mapu a přes třicet dalších skinů. Noví hrdinové se mají ve hře objevovat každou druhou sezonu.

Animovaný kraťas The Wastelander:

Zajímat vás určitě bude beta, která poběží od 28. června. Přihlásit se do ní můžete na oficiálních stránkách zde. Kdo si koupí (ano, už je to tady) startovní balíček Overwatch 2: Watchpoint Pack za 40 eur (zhruba tisíc korun), získá kromě prémiové části Battle Passu v první sezoně, skinů a herní měny i garantovaný přístup do bety. Postup z bety se do plné verze nepřenese.

Pozvánky budou probíhat ve vlnách, a i když nabídky ke koupi balíčku nevyužijete, pozvánka by měla přijít všem, kteří se přihlásí, do 14. července. Beta poběží na PC, xboxech a playstationech. Ačkoli Overwatch 2 vyjde i na Switch, beta se ho bohužel netýká.