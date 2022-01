Steam Deck je za rohem. Pět věcí, které byste o něm měli vědět

Poté, co Valve přehodnotilo svůj slib dostat Steam Deck do rukou prvních hráčů už před loňskými Vánoci, jsme se konečně dočkali konkrétního data vydání. Příznivci hraní her na přenosném zařízení si tak mohou zakroužkovat datum 25. února, kdy by měla firma začít posílat první pozvánky k nákupu těm, kteří svůj zájem potvrdili registrací loni v létě a byli mezi nejrychlejšími.

Kdo rezervaci nestihl, aktuálně nemá moc kam pospíchat, na zakoupení je totiž aktuálně dost masivní fronta (viz níže). Přesto je vydání Steam Decku poměrně zásadní událostí na herní scéně, která může definovat mnoho dalších kroků, jakými se herní vydavatelé mohou ubírat. Připravili jsme proto přehled všeho, co byste o novince od Valve měli vědět.

1. Co všechno Steam Deck umí?

V první řadě bychom Steam Deck nenazývali herní konzolí. V mnoha aspektech je to zkrátka herní PC, které Valve dovedlo zmenšit do „kapesních“ rozměrů. Uvozovky jsou v tomto případě na místě, neboť na Steam Deck budete potřebovat hodně velkou a silnou kapsu: rozměry zařízení jsou 298 x 117 x 49 mm a váží znatelných 669 gramů,: o polovinu víc než Nintendo Switch a nebo jako skoro tři iPhony 13 Pro Max.

Díky displeji s nižším rozlišením 720p a výkonu, který odpovídá zhruba tomu u původního PlayStationu 4, se můžeme těšit jak na drtivou většinu indie her, tak i mnoho „velkých“ titulů, které by měly být hratelné alespoň ve 30 FPS. Vděčí za to novému čipu s architekturou AMD RDNA 2. To mu dává výhodu oproti současnému mainstreamovému králi Nintendu Switch, které už na náročnější tituly musí nasazovat streaming.

Steam Deck však umí spoustu dalších triků. Můžete jej dát do doku a obraz posílat do monitoru či třeba nainstalovat jiný operační systém, než je základní SteamOS na základech Linuxu (např. Windows). Na zařízení v podstatě rozjedete drtivou většinu PC her i z různých jiných digitálních obchodů, pokud pro to vytvoříte správné podmínky. Valve se nebrání ani všemožným možnostem emulace starých her. V tomto ohledu se Valve rozhodně snaží nalákat současné majitele Switchů, kteří po stránce výběru her (ale i jejich cen, viz níže) nejsou tolik spokojeni.

Výhodou Steam Decku bude logicky jeho přenositelnost, byť nečekejte žádné zázraky po stránce výdrže baterie. Zařízení by údajně mělo být schopné po plném nabití baterie poskytnou výdrž alespoň dvě hodiny, reálně to však bude ovlivňovat zejména náročnost her, které chcete hrát. Dostat se tak můžete klidně i ke 4 nebo 5 hodinám, pokud na Decku budete hrát hry, u kterých se hardware moc nezapotí.

Co se ovládání týče, Steam Deck je navržený tak, aby vyhovoval co možná nejširšímu výběru her. Vedle ovládacích prvků jako u běžných gamepadů jsou tu tak i dva touchpady, které mají nahradit jemné pohyby myši. Pomoci tomu má dále i gyroskop, který také můžete využívat třeba při akčních hrách jako pomoc v míření. Touchpady každopádně znamenají to, že si lépe zahrajete třeba i strategické hry. Samozřejmostí je pak podpora připojení externích ovladačů, případně rovnou i klávesnice a myši (bezdrátově či pomocí USB-C kabelu).