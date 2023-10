Vybíráme sedm slibných filmů a seriálů podle her

Už naštěstí neplatí to, že drtivá většina seriálových a filmových verzí videoherní předlohy spadá do kategorie škvár. V poslední době je to „pouze“ většina. Ale sem tam se objeví projekt, u kterého nekrvácejí uši a oči. A následujících sedm seriálů a filmů by se mohlo zařadit mezi ty povedenější záležitosti.

Vynecháme další řady seriálů a standardní pokračování filmů a spíše se zaměříme na neotřelejší projekty, které mají potenciál zaujmout; snad v tom dobrém slovy smyslu.

Borderlands

Z filmu Borderlands

Datum premiéry: 9. 8. 2024

Střílečková série Borderlands patří mezi naše srdcové záležitosti. Zběsilé tempo, svérázná stylizace, nezapomenutelné postavy, hromady bizarních zbraní a trapně vtipný humor, to jsou jen některé z ingrediencí, které z téhle značky dělají extrémně zábavnou záležitost.

A tiše doufáme, že podobně pozitivní dojem budeme mít i z filmové verze, které bychom se měli dočkat už příští rok v létě. Dobře, přiznáváme, že jméno režiséra a spoluscenáristy znějící Eli Roth v nás přílišnou důvěru nevyvolává, přece jen, jeho specialitou jsou spíše béčkové horory ve stylu Hostelu, ale neházíme plazmovou pušku do žita, protože minimálně obsazení vypadá působivě.

Kromě jiných jsou to Cate Blanchettová, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis nebo Édgar Ramirez a chaotického robota Claptrapa pak nadabuje Jack Black. Přizván kvůli cameu byl třeba i Penn Jillette, který namluvil Paina v Borderlands 3.

Další dobrou zprávou je, že natáčení dodatečných scén se ujal Tim Miller, který má na kontě první film Deadpool. A ten byl skvělou kombinací brutality a humoru, což je dobrá průprava pro hranou verzi Borderlands.

Kromě toho se proslýchá, že náklady nebyly úplně nízké, což tvůrcům (snad) umožní nabídnout přitažlivé vizuály, takže je tu naděje na to, že bychom se mohli dočkat filmu, který nás nezklame. Pokud se tedy Eli bude držel na uzdě, občas je totiž až příliš zběsilý.

Film by měl být aktuálně dotočen a prochází si postprodukcí, takže by neměl být problém s dodržením data premiéry.