RECENZE: Seriál Twisted Metal je jízda, která je lepší, než má právo být

Milujeme videohry a milujeme PlayStation. Twisted Metal však podle nás nepatří k tomu nejlepšímu, co série milovaných konzolí od Sony světu přinesla. Přesto má evidentně dostatečně kultovní retro status a těší se stálé popularitě. Především ve Spojených státech, kde vyšlo více dílů než v Evropě. Ten poslední přitom vyšel už před 11 lety.

Nový seriál od americké streamovací služby Peacock, kterou u nás v Česku oficiálně nespustíte, zpracovává videoherní látku s grácií. Bere si z ní základy, ale na svém písečku rozehrává vlastní hru, což je to nejlepší, co mohli tvůrci udělat. Přesto i výraznější spojitost s hrami nabízí, ale protože nebudeme spoilovat, budete muset vydržet do poslední desáté epizody první řady. Něco nám po zhlédnutí seriálu říká, že se dočkáme i druhé. Náramně nás totiž bavil.

Ideální pro binge-watching

Češi v případě Twisted Metal nemusejí smutnit, že by o seriál z dílny VOD služby Peacock přišli. U nás ho najdete na streamovací platformě HBO Max s českými titulky. Vzhledem ke stopáži každého dílu, která se většinou pohybuje kolem necelých třiceti minut, se stává Twisted Metal dílem, které je vhodné na tzv. binge-watching neboli zhlédnutí na jeden zátah. Jde o ideální podívanou na víkend.

Twisted Metal 80 % Spojené státy americké, 2023 Scénář: David Jaffe, Rhett Reese, Michael Jonathan Smith Hrají: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Joe Seanoa

Seriál má spád, děj odsýpá, nenarazíte na hluchá místa, a tím pádem ani na nudu. Jde o postapokalyptické akční sci-fi, v němž hraje velkou roli i humor. Je v něm dokonce tolik srandy, že bychom se ho nebáli nazvat komediálním postapokalyptickým akčním sci-fi. Pokud si libujete v extrémním násilí, tak i vy si zde přijdete na své. Nechybí totiž gore, jak má být. Vzduchem létají krev, končetiny i vnitřnosti.

Videohry Twisted Metal jsou založeny na soubojích v automobilech a dalších vozidlech, která jsou vytuněna střelnými zbraněmi. Seriál se však neodehrává v žádné aréně, ale v postapokalyptických Spojených státech. Ty jsou nyní v podstatě pustinou, kterou ovládají gangy. Výjimkou jsou města obklopená vysokými zdmi, jejichž obyvatelé žijí v izolaci před zbytkem světa.

Hlavní hrdina příznačně pojmenovaný John Doe trpí ztrátou paměti a pracuje jako mlékař. Tak se v budoucnosti říká kurýrům, kteří riskují vlastní život, aby dovezli zásilku z jednoho chráněného místa do druhého. Jejich životnost je ovšem krátká a jak říká sám John Doe: „Nedožívají se důchodu!“ Protagonistu ztvárňuje Anthony Mackie (Falcon/Captain America z Marvel Cinematic Universe), kterého upřímně nemusíme.

Nic proti dětem, ale jeho obličej vypadá jako mimino, a to je dospělý chlap. Navíc nás v ničem jeho herecké výkony vyloženě nepřesvědčily o jeho kvalitách. Až dosud. V Twisted Metal nás bavil a role mu sedla. Solidně mu sekunduje Stephanie Beatrizová (Rosa Diaz ze seriálu Brooklyn Nine-Nine) jako Quiet, původní postava seriálu. Vtípky i chemie mezi nimi překvapivě fungují. Twisted Metal se totiž celkově může pochlubit výborným castingem.

Vyzdvihnout musíme také wrestlera Samoa Joea jako ikonického psychopatického klauna Sweeth Tootha (S hlasem Willa Arnetta) – nejznámější postavu z videoher. Každou scénu, ve které vystupuje, si ukradne pro sebe. Je brutální, chaotický, a tak moc vtipný. Skvělé obsazení pak podtrhuje Thomas Haden Church (Sandman ze Spider-Mana 3) jako agent Stone.

Perfektní casting

Pokud jste se sérií videoher seznámeni, jistě poznáváte některá stará známá jména. V menších rolích uvidíte i Raven v podání Neve Campbell (Sidney Prescott z Vřískotu), Preachera s tváří komika Jasona Mantzoukase (Nadal z Diktátora) i Pit Viper nebo Mr. Slama. Jestli jste opravdoví fanoušci, tak vám rychle docvakne, že jde o postavy z dílu Twisted Metal: Black na PlayStation 2, který evidentně posloužil jako největší inspirace pro seriál. Naštěstí jako střídmá inspirace. Dozvíte se třeba, jak některá postava přišla ke svému známému zranění, ale jinak jsou jejich příběhová pozadí často originální a nápaditá. Vizuálně je Twisted Metal navíc docela pěkný. Na postapokalyptickou Zemi se ve 4K rozlišení dívá hezky. Výsledný dojem kazí jenom občas horší CGI efekty. Některé pěkné akční honičky to ovšem vynahradí.

Twisted Metal aktuálně na síti V rámci předplatného PlayStation Plus Premium si můžete zahrát první dva díly z prvního PlayStationu, které mají vyhlazenou grafiku, možnost přetáčení a rychlého uložení. K dispozici jsou v PS4 i PS5 verzích. K tomu si lze zakoupit PlayStation 4 konverzi původně PS2 titulu Twisted Metal: Black. Pokud vás tedy seriál zaujme a budete si chtít zahrát předlohu, máte skvělou příležitost, jak si doplnit herní vzdělání.

Fanoušci se taktéž dočkají mnoha easter eggů. Hned v úvodu narazí John Doe dokonce na původní díl na PlayStation hezky ve velké krabičce, v níž vycházely ty nejstarší NTSC verze jedničkových her. K tomu nemůžeme opomenout naprosto dokonalý hudební doprovod, který se skládá z nejrůznějších žánrů – od tucek, přes hip hop až po rock. Jako byste vytáhli ze skříně starého discmana, v němž je stále na CD vypálená kompilace, kterou jste si sami sestavili na svém PC s Windows XP.

Při sledování seriálu uslyšíte interprety jako Cypres Hill, Ol’ Dirty Bastard, Sisqó, Aqua, Alice Deejay, Tatu nebo Evanescence. Soundtrack je prostě špička a je evidentně zvolen tak, aby se zalíbil lidem, kteří vyrůstali v nultých letech. Seriál Twisted Metal je obrovským překvapením. Je totiž dokonce lepší než videohry, které mu jsou předlohou.

Verdikt: Seriál Twisted Metal přijel na naše obrazovky a pomyslný závod vyhrál na celé čáře. Je lepší, než má právo být! Takhle má vypadat adaptace videohry pro VOD.