Mohlo to být o tolik lepší. Vyzkoušeli jsme port Red Dead Redemption

Pokud vás nové vydání Red Dead Redemption na konzole PlayStation 4 a Nintendo Switch zaujalo a chtěli byste si přečíst recenzi, odkážu vás rovnou na tu naši z roku 2010. A to proto, že na formě a obsahu není ani po třinácti letech od vydání co hodnotit. Je to totiž úplně stejná hra jako před lety, jen ji nově rozjedete na platformách, kde doteď nebyla:

Tady by se asi vlastně daly i naše dojmy z obsahu hry rovnou i uzavřít. Red Dead Redemption je pořád skvělá hra, s parádním vyprávěním typickým pro Rockstar Games, syrovou atmosférou a pořád docela obstojnou grafikou. Hratelnost sice už za ty roky trochu zastarala, nicméně pokud jste nostalgik a chybí vám ty časy, kdy jste brázdili mapu za ikonkami s písmenem startujícím danou misi, nacházeli skryté body zájmu a nebo prostě jen tak tropili chaos v otevřeném světě, je Red Dead Redemption pořád vysoce návyková hra.

Na tomto místě bych se však chtěl zamyslet spíše nad tím, co takovou věcí Rockstar vlastně vůbec sleduje. V první řadě je opravdu zvláštní výběr platforem, na který byl port nachystaný. Smysl sice dává Nintendo Switch (kde si údajně hru lidé pochvalují), ale PlayStation 4? Haló, je rok 2023 a PlayStation 5 bude za chvíli slavit třetí narozeniny.

PlayStation 4 port je v tuto chvíli opravdu těžko pochopitelná věc. Hru samozřejmě spustíte i na PlayStationu 5 díky zpětné kompatibilitě, ovšem jinak hru nová konzole nijak neobohacuje. Rozlišení je hezké 4K (a vlastně jde o jedinou změnu, co se grafiky týče), což ovšem zároveň kazí pozadí herních menu s nízkým rozlišením. Už vůbec pak nedává smysl zamčení na 30 FPS. PS5 by neměl mít problém s 60, možná ani se 120 FPS.

Xbox přitom takovou variantou v režimu zpětné kompatibility z verze z Xboxu 360 disponuje už dávno (proto se Rockstar ani neobtěžoval s novou xbox verzí), a ještě k tomu jde odemknout 60 FPS. Pořád se snažím pochopit ten paradox, že lidé s konzolí od Sony jsou i s tímto novým portem pořád pozadu za hráči s xboxem, kteří si hru koupili už před třinácti lety.

Zároveň lituji PC hráče, kteří už naštěstí alespoň měli tu čest s naprosto famózní dvojkou, ovšem jednička jim i nadále zůstává zapovězená. Mohou se na ni leda tak dívat na YouTube (sám jsem to tak po dohrání dvojky udělal) a nebo se vypravit do šedého světa emulace.

30 FPS u tohoto nového portu sice nakonec není tak hrozných, jak jsem si myslel, a hra je i zřejmě díky motion blur efektu i tak docela plynulá. Je to o zvyku, vkusu. Za mne se hrát dá, byť patřím do týmu, který si zapíná 60 FPS režim, kdekoliv je to možné.

Hra se rozhodně nedá označit jako prostá technických chyb

Když už jsme u toho technického stavu, ještě dodám, že na hře rozhodně není vidět přehnaná péče a ladění bugů. Dokonce několikrát jsem potkal jezdce na koni zaseknutého v textuře země (viz galerie) a častokrát mi vzdálenější postavy prostě mizely z místa. Je to zabugovaná tragédie jako byla trilogie GTA? Ani náhodou? Budete mít po prvních pár hodinách pocit, že hrajete perfektně vyladěnou hru? Také ne.

Ano, Rockstar se opravdu šeredně spálil právě s onou remasterovanou trilogií her GTA, a tak se v podstatě další „oživení klasiky“ rozhodl vzít cestou toho úplně nejmenšího odporu. Osobně jsem spíše nevěřil fámě, že celou jedničku studio předělá do grafiky druhého dílu (tedy remake), ale očekávat alespoň lépe vypadající remaster s odpovídajícím výkonem pro současnou generaci konzolí bylo docela pochopitelné. A samozřejmě s poučením z minula, čemu se vyhnout.

Kdybych nevěděl, kolik hra aktuálně stojí, můj tip by byl okolo 15 dolarů a pro vlastníky digitální PS3 kopie upgrade zdarma. Realita s 50 dolary, respektive 1 189 korunami na PlayStation digitálním obchodě je ovšem absolutní výsměch. Opět, v kontextu hráčů na xboxu, kteří mohou i aktuálně koupit Xbox 360 verzi za pár stovek (v bazarech i oficiálně), a ještě s lepší plynulostí, to je prostě facka od Rockstaru.

Dvojku, která je po všech stránkách lepší, hezčí, propracovanější, už také seženete nějakou tu dobu za pár stovek korun a pokud jste tedy o tuto herní sérii ještě ani nezavadili, s klidem jedničku přeskočte a pusťte se rovnou do druhého dílu. On je stejně po příběhové stránce zasazený ještě před první díl, takže si ani zážitek z příběhu jedničky nijak nezkazíte. U tohoto nového portu pak klidně počkejte, až cena spadne na nějakou přijatelnější úroveň.

Pořád chovám bláhovou naději, že by ještě mohla dorazit aktualizace alespoň s odemknutím 60 FPS režimu, ale připadám si u toho docela naivně. Opravdu doufám, že ta hlavní věc, kterou Rockstar aktuálně kuchtí (GTA VI), se bude při takovéto minimalizaci snahy věnovat čemukoliv jinému a bude opravdu stát za to.