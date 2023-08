Dočkáme se už konečně? Oživení Red Dead Redemption je na spadnutí

Hra Red Dead Redemption z roku 2010 především poukázala na to, že studio Rockstar, i přes vkládání většiny své energie do série Grand Theft Auto, umí vyrábět i odlišné a neméně poutavé tituly. Druhý díl to v roce 2018 pak stvrdil úžasem spousty hráčů a hlavně i mnoha oceněními hry roku, včetně té naší. Jenže zatímco dvojka se dostala jak na konzole nové generace, tak i obrazovky počítačů, první díl zůstal zapomenutý dokonce i minulou generací konzolí a šel hrát (lokálně, nikoliv přes cloud) pouze na Xboxu 360 a PlayStationu 3.

Hráči tak už dlouhou dobu vyhlížejí moment, až se Rockstar k této dnes už v podstatě herní klasice vrátí a nabídne ji na vícero platformách, a to ať už v podobě „next-gen aktualizace“, remasteru a nebo remaku. Cokoliv je lepší než nic. Na takovou věc se už však čeká pekelně dlouho, o PC verzi se spekulovalo už před dlouhými sedmi lety a bohužel to dosud nevyšlo. Nyní se však situace konečně může zlepšit.

Přímo z oficiálních stránek studia Rockstar totiž kdosi koncem července vydoloval neveřejnou a dosud neviděnou grafiku s logem této hry. Ta má zatím kódovou zkratku RDR1RSP, neboli Red Dead Redemption 1 Remake/Remaster Singleplayer:

Tez2 @TezFunz2 Rockstar's new site update, live an hour ago, added a new reference within the games list.



"Red Dead Redemption (Rockstar Presents Ver)"



Codename:

- RDR1RSP (RDR1 Remaster SP?)



New logo below

#reddeadredemption https://t.co/MbzmnieMlo oblíbit odpovědět

Je tak zřejmé, že Rockstar již připravuje novou produktovou stránku pro obnovenou jedničku, oficiálně však studio dál mlčí. Lidé se však už na internetu předhánějí v předpovědích, kdy by tak mohlo k oznámení dojít. Bohužel, Rockstar je v tomto ohledu opravdu nepředvídatelnou firmou, a tak si netroufáme určit, kdo může být pravdě nejblíž. Oznámení může každopádně přijít prakticky každým dnem.

Podle dalších informací, byť tentokrát už bez jasného původu, by měl remake či remaster nabídnout i dodatek Undead Nightmare, který do jinak poměrně realistického westernového příběhu zamíchal oživlé mrtvoly. Na druhou stranu však zatím vše nasvědčuje tomu, že pokud nová verze prvního dílu dorazí, bude tomu tak bez multiplayerové složky.

Samozřejmě bychom byli radši, kdyby Rockstar jedničku skutečně přepracoval od základů a graficky jí přiblížil stále nádhernému druhému dílu (podobně jako to například udělalo studio Naughty Dog s prvním dílem The Last of Us), ale nakonec nám asi bude stačit, když to bude alespoň obstojný remaster. Vzhledem k tomu, že se Rockstar snad poučil z chyb dost otřesně remasterované trilogie Grand Theft Auto, se to snad povede.