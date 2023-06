Dan Houser, spoluzakladatel Rockstar Games, založil novou společnost

Dan Houser opustil Rockstar před více než třemi lety. Jeho nový projekt Absurd Ventures se ovšem netýká jen her. Chce vytvářet světy a postavy pro nejrůznější žánry bez ohledu na médium – hrané i animované filmy, knihy, podcasty a samozřejmě videohry.

Jeden z příspěvků Absurd Ventures na sociálních sítích

„Absurd Ventures budujeme proto, abychom vytvářeli nová univerza a vyprávěli skvělé příběhy, ať už je to kdekoli a jakkoli,“ oznámil Dan Houser.

A to je prozatím všem. Dostupná už je jen stránka www.absurdventures.com, několik příspěvků na sociálních sítích a video s anotací „Vyprávění příběhů. Filantropie. Ultranásilí“.

Na to, co nového Dan Houser vytvoří, si ještě nějakou dobu počkáme. Ale určitě to bude stát za to. Prozatím si můžete přečíst náš starší profil Rockstar Games.