Stopka remakům. Autoři Grand Theft Auto se plně soustředí na nový díl

I přes loňské fiasko s Grand Theft Auto – The Trilogy Definitive Edition se proslýchalo, že studio Rockstar zvažuje návrat her Grand Theft Auto IV a Red Dead Redemption v modernějším provedení. Jenže právě zmíněný remaster trilogie starších dílů nakonec poslal tyto plány k ledu, tvrdí server Kotaku s odkazem na interní zdroj v Rockstaru.

Zatímco remaster stále poměrně obstojně vypadajícího čtvrtého dílu série GTA by ještě tolik nutný nebyl, první Red Dead Redemption je v podstatě ztracenou hrou, která není vůbec dostupná pro současnou, a dokonce ani minulou generaci konzolí. Hrát jej sice můžete alespoň přes stream ve službě PlayStation Plus, ovšem jinak máte bez archivní konzole PlayStation 3 smůlu.

Ať už jste remastery těchto her chtěli, nebo ne, studio Rockstar už nehodlá šťourat do vosího hnízda a raději se plně soustředí na nový díl Grand Theft Auto. „Šestku“ už oficiálně autoři přiznali na začátku letošního roku, ovšem pouze suchým prohlášením, že se jí jednou dočkáme. Nyní navíc podle Kotaku autoři do doby vydání nového dílu doufají, že hráči zapomenou na nepovedenou GTA Trilogy a připravovaná novinka jim také třeba pomůže zlepšit chuť.

To samozřejmě neznamená, že na vylepšené Grand Theft Auto IV a Red Dead Redemption nikdy nepřijde řada. Jen to v tuto chvíli zkrátka vypadá, že nejprve dostaneme Grand Theft Auto VI a pak až budeme moci zase uvažovat o nějakém dalším remasteru. Ideálně o takovém, který by byl hodný své existence.

Bohužel i přes interní zdroje Kotaku dále nevíme nic bližšího o chystaném GTA. Práce na něm však zřejmě pokračují v plné síle, což by mohlo svědčit o tom, že se projekt nachází někde v hlavní vývojové fázi. Ta však vzhledem k obvyklé rozsáhlosti takových her může trvat i roky. Loni se dokonce objevila informace, že hru uvidíme nejdříve až v roce 2025, což spustilo vlnu vtípků na téma, jak všichni během čekání na nový díl zestárneme.

Jakékoliv další informace o hře jsou už čistými spekulacemi. Vícekrát do roka vídáme „zaručené zprávy“ o tom, jak nové GTA opět nabídne vícero hratelných postav (vůbec poprvé včetně ženy), jak znovu zavítáme v moderní době do Vice City, nebo jak se bude herní mapa dynamicky vyvíjet v čase po vydání. Všechno to však mohou být jen zbožná přání internetové komunity a co se skutečně děje za zavřenými dveřmi studia Rockstar, ještě nějaký čas vědět nebudeme.