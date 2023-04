Hry na Netflixu moc nevyčnívají. Jedna to může brzy změnit

Ačkoliv jsme si ještě před pár lety mysleli, že Netflix naskočí do her a začne vedle filmů a seriálů nabízet na streamování i hry, situace je ve výsledku docela odlišná. Jeho nabídku her si totiž užijeme především na mobilech a vlastně celkově jde o službu podobou takovým, jako je třeba Apple Arcade. Podpořit to však chce i vlastními studii, jako je například Night School Studio, které konečně oznámilo datum vydání druhého dílu očekávané hry Oxenfree.

Stejně jako jiné hry, i Oxenfree 2: Lost Signals bude v rámci nabídky Netflixu dostupné předplatitelům na mobilech či tabletech. Nezáleží přitom, zda máte Android či iOS, důležité je vlastnictví předplatného. Vedle mobilních zařízení však plánuje Netflix vydat Oxenfree 2 prakticky všude jinde (playstationy, xboxy, Nintendo Switch i PC).

Oxenfree II: Lost Signals

Netflix by přitom rád nabídl víc, než je knihovnička mobilních her. Aktuálně se řeší například funkce, která by umožnila vašemu mobilu fungovat jako gamepad po připojení k televizi. Zároveň také chce, aby v budoucnu byla jeho nabídka hratelných her dostupná na všech zařízeních s podporou Netflixu, tedy i televizích. Na nich však aktuálně jdou hrát pouze interaktivní filmy či seriály, jejichž ovládání není nijak složité.

Mezi aktuální sestavu her na Netflixu patří také třeba Into the Breach, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Immortality, Kentucky Route Zero, Moonlighter, Reigns či Spiritfarer. Pokud máte nějaké jiné herní předplatné, například Xbox Game Pass, nabídka vás nejspíš neohromí.

Oxenfree 2: Lost Signals sice vzhledem ke startu na všech ostatních platformách nebude žádné obří lákadlo. Ovšem fakt, že jej zde budou mít všichni předplatitelé připravený na hraní „v ceně“, možná může přitáhnout pozornost. Obzvlášť, pokud se pokračování zajímavého indie hororu povede.

Oxenfree II: Lost Signals

Na první Oxenfree vzpomínám jedině v dobrém, mezi indie hrami rozhodně vyčnívá a zároveň je to ovšem docela jednoduchá hra, kterou lze doporučit i příležitostným hráčům. V pokračování se opět budeme zabývat trhlinami v realitě a znovu budeme ladit rádio a vysílačky, abychom se o místní záhadě dozvěděli něco více.

Dvojku údajně půjde hrát i bez předchozí znalosti prvního dílu, ovšem na něj již autoři vydali drobnou aktualizaci, která ji po příběhové stránce více provázala s druhým dílem. Hra má po loňském odkladu vyjít 12. července.