Předplatitelé Netflixu mohou hrát mobilní střílečku Skies of Chaos

Pokud máte předplacený Netflix, automaticky získáváte přístup k vybraným mobilním hrám na iOS a Android, a to bez reklam a in-game nákupů. S předplatným si můžete aktuálně stáhnout střílečku Skies of Chaos, v níž ovládáte letadélko, střílíte po nepřátelích a samozřejmě se snažíte zůstat nezasaženi. Hra láká na sympatickou barevnou pixel artovou grafiku a pohodovou hratelnost.

SKIES OF CHAOS !!! 💥💥💥 Play Now, on iOS and Android via NETFLIX games 💃 #games #shmup #pixelart pic.twitter.com/1kfFW5yMTF