Mezi potvrzenými hrami, které se objeví na výstavišti v hratelné podobě (více jsme psali zde), jsou Pokémoni Sword a Shield, duchařská akce Luigi’s Mansion 3, remake The Legend of Zelda: Link’s Awakening z GameBoye či bojovka Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. Více se určitě dozvíme i o JRPG Fire Emblem: Three Houses a simulátoru života Animal Crossing. Pořad má trvat zhruba 40 minut.

Nintendo Direct E3 2019