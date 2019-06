Super Mario Maker 2 je mocný nástroj k vytváření hopsaček s Mariem

Super Mario Maker vyšel v roce 2015 na Wii U, o rok později zavítal v okleštěné podobě i na handheld 3DS, na němž však chyběly online funkce. Přesto šlo zejména na Wii U o fantastický počin, který umožnil i naprostým začátečníkům vytvářet vlastní úrovně s Mariem a sdílet je v rámci hry s ostatními.

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 kráčí ve šlépějích Wii U verze. Tentokrát to ovšem není deluxe varianta, jak Nintendo označuje upravené verze her z Wii U, ale regulérní druhý díl, který stojí na třech hlavních pilířích.

Pilíř první – návrh vlastních úrovní

Vytváření vlastních úrovní probíhá stylem drag & drop. Ovládání je intuitivní a uživatelská přívětivost maximální. Jednodušeji už to vážně nejde. Na obrazovce okamžitě vidíte výsledek a v kterékoliv fázi máte možnost si úroveň vyzkoušet, například když potřebujete zjistit, zda vámi vytvořená část funguje tak, jak jste si představovali.



V levé části pracovní plochy jsou nástroje, například volba světů, časovač či volba auto-scrollu. V horní vidíme používané nástroje, přičemž ty oblíbené si lze uzamknout.

Důležitá je lupa v pravém horním rohu, skrze ní si vyhledáte dostupné objekty, jakou jsou terén, nepřátelé, přepínač a podobně. Nabídka je nově řešena přes kruhová menu, kdy tlačítka L a R slouží pro pohyb v rámci kategorie a ZL a ZR mezi kategoriemi. Je to rychlé a elegantní řešení.

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

Jednoduchou úroveň, v níž terénem propojíte start a cíl, přidáte pár nepřátel, mincí a plošinek, spíchnete za chvilku. Pokud máte geniální nápad, ty opravdu povedené úrovně, které plně využívají všech herních mechanismů, zaberou o poznání více času. Hodit se budou i podrobné tutoriály, které odhalí různé fígle. Vytváře úrovně lze i v kooperaci ve dvou. Přiznám se, že to mě vůbec neláká.

Pilíř druhý – příběhový režim

V příběhovém režimu pomáháme s obnovou hradu, který celkem vtipně… zmizel. Funguje to tak, že plníme různé úkoly, tedy úrovně, za což získáváme mince. A právě ty investujeme do budování jednotlivých částí hradu. V podstatě nejde o nic jiného než ukázku toho, co lze v Super Mario Maker 2 vybudovat, jen pospojovanou dohromady pomocí budovatelské nadstavby.

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

A nejsou to vůbec špatné kousky. V jedné z úrovní cesta dál končila dvojicí dveří. V těch prvních bylo vidět tlačítko schované za nerozbitnými bloky. Ve druhých na mě na konci čekal dinosauřík Yoshi. Naskočil jsem mu tedy na záda, proskákal zpět a za prvními dveřmi jeho jazykem tlačítko aktivoval. Následně se zpřístupnila cesta dál.

Takže zatímco tutorial ukazuje cestu, příběhový režim poslouží pro inspiraci. A pokud by se vám snad nedařilo některou úroveň dokončit, přispěchá s nabídkou pomocné ruky Luigi.

Pilíř třetí – komunitní funkce

Poslední důležitou součástí jsou online funkce. Vámi vytvořené úrovně lze sdílet a zároveň si můžete stahovat ty od ostatních hráčů. Nejlepší se k vám dostanou prostřednictvím hodnocení, více pak napoví štítky typu „speedrun“ či „puzzle-solving“.

K vidění je i procentuálně vyjádřený počet dokončení úrovně, nejlepší čas či komentáře ostatních uživatelů. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici testovací servery, v době startu hry začínají všichni na stejné startovní čáře. Mimochodem, vámi vytvořenou úroveň musíte nejprve dohrát, teprve pak ji hra schválí. A už na testovacích serverech je k zahrání řada kvalitních kousků, a to hru hraje jen omezený okruh lidí. Sdílet lze přímo i ID vaší úrovně pro snadné dohledání. Máme se tak opět na co těšit.

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

Recenzi vám přineseme koncem měsíce.