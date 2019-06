Nintendo na E3: k zahrání budou noví Pokémoni, Zelda i Luigi’s Mansion 3

Prezentace Nintenda na E3 2019 by měla patřit k těm nejsilnějším. Společnost využívá období, kdy konkurenční konzole PlayStation 4 a Xbox One jsou na konci svého cyklu a tudíž polevují i jejich prodeje (mimochodem Switch už v Japonsku překonal celkové prodeje PlayStation 4). Nintendo má tak přinejmenším rok na to, aby maximálně vytěžilo svoji vlajkovou loď, konzoli Switch. A k tomu budou potřeba špičkové hry.

Pokémon Sword a Shield Pokémon Sword a Shield

Aktuální oznámení potvrdilo, že návštěvníci E3 si budou moci zahrát připravované Pokémony Sword a Shield, kteří vycházejí v listopadu. Těm se podrobněji věnoval středeční Pokémon Direct a kromě nových pokémonů a postav ukázal i mechanismus Dynamax (číst podrobnosti na Bonuswebu zde).

Luigi’s Mansion 3

K zahrání ovšem bude i očekávaná duchařská akce Luigi’s Mansion 3, kterou Nintendo odhalilo loni v září v pořadu Direct. Od té doby jsme se nedočkali prakticky žádných nových informací.

Jednička vyšla na GameCube a byla to pátá nejprodávanější hra na tuto konzoli. Dvojku už jsme si zahráli jen na 3DS, kam zamířil i původní díl v upravené podobě. Od trojky vlastně očekávám to samé, tedy zábavu spojenou s prozkoumáváním sídla, hádankami a chytáním duchů.

V hratelné podobě se objeví i The Legend of Zelda: Link’s Awakening, remake Zeldy, která před čtvrt stoletím vyšla na Game Boye. První trailer jsme viděli letos v únoru a prozatím platí, že s vydáním se počítá na letošek. Poslední potvrzenou hrou k zahrání je bojovka Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Nintendo dále chystá turnaje ve hrách Splatoon 2, Super Smash Bros. Ultimate a Super Mario Maker 2. Pořad Nintendo Direct proběhne v úterý 11. června v 18:00. A během E3 poběží na eShopech Switche a 3DS slevy.

Super Mario Maker 2

Co se dalších her týče, k Super Mario Maker 2 proběhl samostatný Direct ještě před E3 (podrobnosti na Bonuswebu zde), takže je nepravděpodobné, že se hře bude E3 Direct nějak podrobněji věnovat.

Určitě uvidíme více z očekávané JRPG Fire Emblem: Three Houses, která by měla vyjít už v červenci. Je proto zvláštní, že ji tiskovka nezmiňuje mezi hratelnými kousky na výstavišti. A více už se konečně dozvíme také o Animal Crosing na Switch, o kterých stále víme jen to, že se na nich pracuje. Chybět na 99 procent bude jakákoliv zmínka o Metroid Prime 4, jehož vývoj začal nanovo. Více pravděpodobně také uvidíme z akce Astral Chain od Platinum Games a možná i z nové značky Town od tvůrců Pokémonů.