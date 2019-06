Dr. Mario World vyjde v červenci na iOS a Android, sledujte první gameplay

Dr. Mario World vychází 10. července na iOS a Android, a to v režimu free 2 play. Nyní už díky prvnímu gameplay videu víme, že to bohužel znamená nejenom dvojí měnu, ale také přítomnost energie nutné pro vstup do úrovně.

Nintendo už zkusilo vkročit do mobilního odvětví se hrou Super Mario Run za jednorázový poplatek, čelilo ovšem kritice části hráčů, kterým se nelíbila vysoká cena deseti dolarů. Po této zkušenosti vydalo na chytrá zařízení už jen free 2 play hry, které minimálně v případě Fire Emblem Heroes vydělaly násobně více.

Dr. Mario World je z herní stránka kombinace klasické spojovačky (match-3) a Tetrisu. Na hrací ploše vidíme různě barevné viry, které je třeba zlikvidovat.

Hráč manipuluje s kapslemi, které zabírají dva bloky a každá část má jinou barvou. Cílem je spojit část barevné kapsle s odpovídající barvou virů alespoň do trojice. Kapslí lze otáčet.



Kromě Maria se zde objeví v podobě doktorů či pomocného personálu i další postavičky Nintenda. Každá přitom disponuje jinou vlastností, která pomůže s viry zatočit. Počítá se i s online nadstavbou a podle očekávání je vyžadováno neustále připojení k internetu.

Návrat Dr. Maria jsem si představoval trochu jinak, respektive s jiným přístupem k monetizaci, hru však určitě vyzkouším. Herní základ totiž bude chytlavý. Níže přikládám i linky na aplikační obchody, hra ovšem vychází až za necelý měsíc.