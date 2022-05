Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v červnu

1 Mario Strikers: Battle League

Kdy: 10. června

Na čem: Switch

Fotbalu v herním světě dominuje série FIFA (nově EA Sports FC), nicméně to neznamená, že tu není prostor pro nějakou další hru. Mario Strikers je pecka z éry konzolí Game Cube a Wii a novinka pro Switch s podtitulem Battle League sází na stejné ingredience, jejichž pojítkem je výrazný akční přístup. Hraje se pět na pět a zatímco v běžném fotbalu byste dostali například za ránu pěstí červenou kartu, v Mario Strikers jsou podobné praktiky na denním pořádku. Soupeře můžete odstrčit, srazit skluzem, dát mu ránu, dále můžete například nastražit banán, po němž ostatní uklouznou a podobně. Cíl zůstává stejný: je třeba dopravit míč do soupeřovy branky. Pokud si platíte Nintendo Switch Online, o víkendu můžete ve vybraných časech vyzkoušet demo. Podle prvních ohlasů to vypadá na hit.

2 The Quarry

Kdy: 10. června

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Když poslední den letního tábora zapadá slunce, uspořádají si vedoucí v Hackettově lomu oslavu, lákají tvůrci. Nečekejte ovšem rozjímání u táboráku, ale hororový boj o holý život. Postupně si zahrajeme za každého z devíti vedoucích, přičemž každé rozhodnutí má dopad na následující dění. Příběh totiž může skončit i tak, že všech devět protagonistů zemře. Hrát půjde i ve filmovém režimu, který utlumí herní prvky. Supermassive Games už několikrát potvrdili, že žánru rozumí a jak naznačují i naše první dojmy z hraní, i tentokrát by to mělo stát za to.