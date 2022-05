Card Shark vás naučí podvádět v kartách, občas to ovšem končí smrtí

Card Shark není další karetní hra, ale poměrně originální záležitost, v níž se namísto pravidel budete učit různé triky, jako je označování karet a signály, pomocí nichž budete se svým komplicem obírat své protihráče. Ale když to přeženete a odhalí vás, půjde vám o život. Na nejvyšší obtížnost zemřete, na nižší můžete obehrát i smrt.

Náš příběh se odehrává ve Francii osmnáctého století. Vás, coby pomocnou sílu v hospodě, si vyhlédne protřelý karbaník, který jde svému štěstí naproti. Jeho strategie je založena na podvádění a vás potřebuje jako komplice.

Co se herní stránky týče, je to kombinace adventury a miniher, které otestují paměť, postřeh a rychlé reakce. Postupně se naučíte spoustu triků a signálů, které je dobré mít v hlavně, takže toto určitě není ten typ hry, kterou odložíte a za pár dní se vrátíte.

Card Shark ovšem není klasická adventura. Ačkoliv se můžete volně pohybovat po dostupných lokacích a zvolit si, koho se vypravíte oškubat příště, nečekejte používání předmětů. Spíš jen sledujete svůj vlastní osud, absolvujete rozhovory, sledujete rozvíjející se příběh na pozadí a samozřejmě okrádáte protihráče.

Jak to funguje? Váš mentor hraje u stolu karty, vy doléváte víno a pomocí domluvených signálů mu dáte vědět, jaké karty má jeho protihráč. Zní to jednoduše, ale zase tak jednoduché to není.

Praxe je následovná: víno dolévám posunutím analogové páčky doleva nebo doprava. V tento okamžik mohou nahlédnout do karet soupeře. Ale jen na chvilinku. Pokud bych se díval déle než okamžik, víno přeliji a je po triku. Následovně musím dát signál svému parťákovi, a to způsobem, jakým otírám stůl hadříkem. Pokud utírám po směru hodinových ručiček, jsou to srdce atd.

To je ovšem jen základ, k němuž se nabalí další triky. I když všechno provádíte správně, nervozita soupeře postupně roste. Musíte být precizní i rychlí. A vědět, kdy je lepší skončit. V opačném případě můžete skončit s kudlou v břiše.

Z obrázků to nepoznáte, ale audiovizuální stránka je bezvadná. Card Shark je sympaticky minimalistický, zároveň elegantní a má určitý nadhled a noblesu. Zároveň umí být hodně adrenalinový. Provést všechny triky na sto procent je ve výsledku hodně uspokojivé.

Jediným rizikem tak je možnost, že nás hra později zahltí. V testovací verzi jsem se naučil asi sedm triků, v plné hře jich bude téměř třicet. Před každou akcí si naštěstí můžete vše vyzkoušet, ale možná že od věci nebude napsat si stranou na papír pár poznámek. Hru jste testoval na Steam Decku a vše šlapalo v pohodě. A pokud vás Card Shark zaujal, zkuste demo. Za vyzkoušení rozhodně stojí.

Hra vyjde 2. června na PC a Switch.