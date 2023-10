KVÍZ: Jak dobře znáte Bonusweb, jeho historii a aktuální redakci?

To to letí. Připadá nám to jako včera, co nás rodiče vyhazovali od počítačů, abychom se raději šli učit, protože za hraní her nás nikdo platit nebude.

Měli samozřejmě pravdu, hraní samotné nestačí, musíme o tom ještě i něco napsat. Pod značkou Bonusweb to děláme už neuvěřitelně dlouho a při vší skromnosti evidentně dobře, protože jsme v Česku dlouhodobě o parník nejčtenější online médium o hrách. Již ve čtvrtek 5. října oslavíme významné výročí a jako drobný dárek pro naše nejvěrnější čtenáře jsme si s předstihem připravili malý kvíz. Víme – pivo nebo dort by vám určitě udělaly větší radost, ale ty bohužel online formou poslat nejde.

Je nám jasné, že správné odpovědi na většinu otázek bude znát málokdo, ostatně i mnozí služebně mladší členové redakce jen tipovali. Spíš než k otestování vlastních znalostí slouží tento kvíz k tomu, abyste získali náhled za oponu. Na čtvrteční výročí pak máme připravený velký vzpomínkový článek, v němž jsme vyzpovídali i mnohé bývalé členy redakce.

Každopádně tím nejdůležitějším jste stejně vy. Moc děkujeme za podporu, bez ní bychom to dělat nemohli!