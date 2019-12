Na Switch míří Axiom Verge 2 či pokračování hry na hrdiny Golf Story

Začněme tím, čím pořad skončil, a to oznámením pokračování oblíbené metroidvanie Axiom Verge. Tvůrce hry Tom Happ prozradil, že na dvojce začal pracovat už před čtyřmi lety, a oznámení se prozatím týká jen Switche (jednička vyšla na více platforem). Také vydání je z prezentovaných her nejvzdálenější, fandové se dočkají až na podzim 2020.

Pořad zahájil trailer z připravované hry na hrdiny Sports Story, což je pokračování hitu Golf Story. Jak už naznačuje název, pokračování má větší záběr. Kromě golfu to jsou tenis, rybaření, procházení kobek a různé minihry. Vychází v polovině příštího roku exkluzivně na Switch.

Trailer z beat ´em up Streets of Rage 4 ukázal v akci Adama Huntera jako hratelnou postavu, hra vychází na Switch v první polovině příštího roku. A nevypadá vůbec špatně.

Začátkem příštího roku se na Switch podívá stylizovaná hopsačka Gleamlight, v létě pak kooperativní akce Bake ‚n Switch, v níž hráči spolupracují, ale v PvP si i škodí.

Poměrně netradičně se tváří hra Supermash, v níž hráči volí kombinaci dvou žánrů, například stealth akce a JRPG. Další možnosti se zpřístupní pomocí různých karet. Supermash už je k mání na ostatních platformách, na Switch však dorazí až příští květen.

Na Switch se ještě během dneška podívají výborná logická hra The Talos Principle a F2P akční hra na hrdiny Dauntless.

Námořní akce Sail Forth slibuje procedurálně generované mapy, stavbu lodi a zábavné bitvy s využitím fyziky. Na Switch vyjde během příštího roku. Murder by Numbers je vizuální novela, která se odehrává v Los Angeles v roce 1996. V rámci časové exkluzivity vyjde nejprve na Switch (začátkem roku 2020), posléze i na ostatních platformách.

Na leden se chystá akce Oddworld Stranger’s Wrath HD, v níž se staneme lovcem odměn. Náplň hry Skatebird prozrazuje už název, jezdíte s opeřencem na skatu. Oznámena byla již dříve na PC.

Zaujala mě hra Liberated, která vypadá jako komiks, jehož rámečky postupně ožívají. V jedné chvíli je to vizuální novela, následuje však 2D akce s prvky kradmého přístupu. Jako první vyjde díky časové exkluzivitě na Switch.

Boyfriend Dungeon je simulátor randění kombinovaný s akcí, kdy vám likvidace monster pomůže najít pravou lásku. No, budiž. Dreamscaper je akční hra na hrdiny, která ovšem čerpá z řady dalších žánrů a prožíváme v ní surrealistické noční můry.

Novinka od Teamu 17 se jmenuje The Survivalists a je zasazena do univerza The Escapists. Cílem je přežití na ostrově, což zahrnuje budování, craft i souboje. Kromě Switche vyjde příští rok i na další platformy.

Pořad zakončila prezentace hry Axiom Verge 2, o níž byla řeč na začátku. A celkové dojmy? Pěkně to odsýpalo, ale je zřejmé, že Nintendo si ty největší hity schovává samozřejmě až do pořadu Direct.