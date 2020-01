Povedená modifikace Grand Theft Auta 5 vás vrátí do Vice City

Pokud stále s láskou vzpomínáte na původní GTA Vice City z roku 2002, věřte, že nejste sami. „Trilogie“ GTA 3, Vice City a San Andreas jsou hrami se skutečně kultovním statusem a nemine rok, kdy bychom nezatoužili staré lokace prozkoumat znovu, ideálně v moderní grafice. Koneckonců ani spekulací nad tím, že by se do stylu těchto her mohl vrátit některý z následujících dílů není vůbec málo.

Mluví se například o tom, že příští díl (GTA 6) nás vrátí jak do Liberty City, tak právě do Vice City (více v článku Rýsuje se další díl GTA. Možná se vrátíme do Vice City). Jenže jestli tomu tak skutečně bude a zda vůbec studio Rockstar na dalším dílu této série pracuje, zatím není potvrzeno. Do té doby, než autoři vše sami uvedou na pravou míru, se však můžeme do Vice City vrátit aspoň díky modifikaci na GTA 5 s názvem Vice Cry: Remastered.



Autorem je skalní příznivec původního dílu s pseudonymem lunchxbles, který na modifikaci pracuje už víc než pět let. Teprve teď se však dočkala finální verze. Ovšem pod tímto pojmem si představuje autor něco trochu jiného než my. Vice Cry: Remastered je bezpochyby parádní a propracovaný přídavek, ovšem nečekejte kompletní převedení Vice City do moderní grafiky, má to totiž hned několik háčků.

Instalace je výzva sama o sobě

Je celkem normální, že modifikace na hru nejsou vždy zrovna dvakrát uživatelsky přívětivé na zprovoznění, koneckonců na nich jako na samotné hře nepracuje celé studio, ale třeba jen jeden jediný člověk. Ani zde jsme tak nečekali, že jen spustíme instalační balíček a pak hurá do hry, ovšem i tak nás složitost procesu překvapila. Instalační proces s trochou intuice zvládnete, ale chce to dávku trpělivosti.

V první řadě: vedle balíku se samotnou lokalitou Vice City musíte do GTA 5 také stáhnout hned několik dalších doplňků, které je třeba nakombinovat v jeden velký modifikační koktejl a nakopírovat je na daná místa v adresáři souborů hry. Vedle toho budete také pracovat se speciálním programem na vkládání modifikací a v jednu chvíli je třeba i přepisovat kód. Doporučujeme využít tento návod. Počítejte aspoň s půlhodinou stahování, organizací dat a instalací.



Pokud se vše podaří a hru spustíte, je ještě třeba upravit herní model vaší postavy tak, aby se z ní stal Tommy Vercetti, hlavní hrdina původního Vice City. I toto ladění (tentokrát v herním cheat engine) chvíli zabere. Dál si už jen najděte letadlo či vrtulník a vydejte se směrem na východ od Los Santos.

Ano, modifikace Vice Cry totiž samotnou hru vůbec nezmění, nýbrž pouze ostrov s replikou původního města Vice Cry přidá do herní mapy, na prázdné místo, kde byl předtím jen oceán. A s tím se pojí i absence dalšího důležitého prvku, který Vice Cry dělí od kompletního portu do nové podoby: herních misí. Hrajete totiž stále GTA 5, takže nečekejte, že díky modifikaci opět potkáte známého Lance Vance, advokáta Rosenberga nebo gangy Haiťanů. Do Vice City zkrátka jedete jen na prohlídku.



Neony svítí, v Malibu se tančí

Do zklamání má však modifikace hodně daleko. Za pět let vytvořil autor skutečně poctivou kopii původního města, k čemuž koneckonců využil i hromadu starých textur. Není na místě se tak divit tomu, když některé interiéry vypadají poněkud „hranatě“ a obecně se dá ve městě najít velká spousta textur v opravdu nízkém rozlišení. I to ale patří k zážitku odpovídajícímu původnímu Vice City.

Naopak chválíme fungující cyklus dne a noci, kdy se až se západem slunce rozsvěcí neony na budovách, fungující provoz, semafory i všudypřítomné chodce na ulicích. Svět funguje stejně jako ten v GTA 5, takže po prohřešku vás začne nahánět policie, požár hasí hasiči, o zraněné se starají medici. V klubu Malibu najdete parket s tanečníky a v nákupním centru také potkáte lidi.

Kromě misí však chybějí i původní auta, rádia ve stylu osmdesátých let a také repertoár původních zbraní. To jsou sice všechno věci, které by také šly modifikací upravit, ale nezapomínejme, že Vice City stále funguje na stejné mapě jako moderní Los Santos, takže jsou tyto světy zkrátka přímo propojené. Možná v další verzi? Autor už teď slibuje, že Vice Cry bude vylepšovat i nadále.

Modifikace Vice Cry každopádně tak úplně nefunguje jako moderní předělávka Vice City, ovšem spíše jako taková kratochvíle pro nostalgiky. V na dnešním poměry vlastně velmi malém herním městě se dá pár hodin bloudit, objevovat staré známé lokace či jen zkrátka způsobovat chaos jako v jakémkoli jiném dílu GTA. Pro nostalgiky a příznivce této kultovní série je to velice vítaná herní jednohubka.