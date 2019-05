Rýsuje se další díl GTA. Možná se vrátíme do Vice City

Podle čerstvých údajů je Grand Theft Auto 5 od studia Rockstar Games obrovským prodejním hitem. Prodalo se ho už přes 110 milionů kopií a nevypadá to, že by zájem hráčů příliš polevoval (více v článku Grand Theft Auto V je nezastavitelné, prodalo se přes 110 milionů kopií). Přesto ale nelze tuto hru dojit donekonečna a autorům musí být jasné, že nastane chvíle, kdy bude potřeba přijít s dalším nástupcem. A taková chvíle může nastat už relativně brzy.

Hybatelem pro nové díly této ságy jsou nepochybně konzole. Začíná být čím dál jasnější, že PlayStation 4 bude tou generací, pro kterou exkluzivně nebude žádný z dílů této hry. GTA 5 totiž mělo premiéru už na PlayStationu 3 a nyní se začíná proslýchat, že by GTA 6 mohlo být jedním z klíčových titulů pro pátou generaci této konzole. Její příchod je zatím odhadován na podzim příštího roku. Potud se pohybujeme v teritoriu relativně logicky pospojovaných závěrů.



Další informace pocházejí vesměs z nepodložených internetových spekulací, nad kterými už nejedno ze zahraničních médií zlomilo hůl. Pojďme si ovšem i tak přiblížit, jaký mix údajně uniklých informací a fanouškovských očekávání po internetu koluje a jak si to všechno vlastně můžeme vyložit.

GTA 6 jako stěžejní titul konzolí nové generace

Nejnovější titul ze stáje Rockstaru, Red Dead Redemption 2, vyšel závěrem loňského roku a autoři stále ladí jeho online verzi. Je tak velice nepravděpodobné, že by během následujícího roku nebo dvou let Rockstar najednou vytáhl z kapsy hotový nový díl GTA. Pátý díl studio poprvé přiznalo 25. října 2011 a vydalo jej až téměř dva roky později, tedy v září 2013. Připomeňte si dnes už přes sedm let starý trailer, který ke dnešnímu datu nasbíral na serveru YouTube neuvěřitelných 56 milionů zhlédnutí:

Prakticky totožný rozestup oznámení – vydání mělo právě i Red Dead Redemption 2, které Rockstar ohlásil v říjnu 2016. Od toho můžeme odvodit, že pokud by se třeba i právě dnes z ničeho nic na YouTube objevil trailer na šesté GTA, nezahrajeme si ho dřív než na jaře 2021. Myslíme si ovšem, že kdo doufá v oznámení nového GTA ještě letos, je celkem velkým optimistou. Je tak dost možné, že GTA 6 bude spíše záležitostí roku 2022 nebo později.

To už celkem s přehledem vyvrací jednu ze spekulací, která po internetu koluje: GTA 6 bude startovacím titulem pro PlayStation 5. Nemyslíme si to. Nová konzole od Sony totiž na rozdíl od očekávaného titulu gangsterské herní série totiž už potvrzena byla. Ovšem s tím, že se jí ještě dvanáct měsíců nedočkáme. O moc déle ale asi Sony „pětku“ odkládat nebude (více v článku PlayStation 5 vyjde nejdříve za dvanáct měsíců). Nový PlayStation tak dost možná budeme kupovat už příští rok. To by si musel Rockstar skutečně pospíšit, což moc není styl tohoto studia.

Přesto ale můžeme říci, že GTA 6 bude jedním z hlavních lákadel, proč si novou konzoli koupit. Bylo by totiž celkem logickým tahem využít plného potenciálu nejnovějšího hardwaru a zároveň se nenechat omezovat tím „starým“ ze současných konzolí. Majitelé PlayStationu 4 či Xboxu One X tak budou mít možná smůlu a zároveň také motivaci, proč si pořídit novější stroj.

Projdeme se zase v havajské košili po pláži ve Vice City?

Teď k těm skutečně neověřeným, ovšem o to lákavějším informacím. Internetem koluje stručný souhrn klíčových poznatků ohledně nového dílu, které ovšem pocházejí z neznámého zdroje. Odkaz na serveru Pastebin, kde se tento popisek objevil, už byl (údajně na žádost třetí strany) stažený. Původně si jej všimli diskutéři na serveru Reddit.

V něm stálo, že hra bude obsahovat více lokací, jmenovitě Liberty City (známé z hned několika předchozích dílů) a také Vice City. Začátek herního příběhu by se měl odehrávat právě v Liberty City a hráč by se postupně dopracoval až k části ve Vice City. Hra by byla zároveň i bohatá na blíže nespecifikované flashbacky do minulosti. Příběh by se měl točit okolo gangstera z ulic Liberty City, který se vypracuje až na vůdce drogového gangu zasazeného do prostředí Vice City.

Další už trochu přesvědčivější „únik“ pochází přímo od jednoho z vývojářů z Rockstaru, který ve svém hodnocení svého zaměstnavatele zanechal kryptickou zkratku „GTA6LSVCLC“, která se dá celkem snadno rozklíčovat ze zkratek měst Los Santos, Vice City a Liberty City. Tato spekulace tak dokonce do výčtu měst přidává i Los Santos, město, které se objevilo jak v GTA 5, tak v legendárním San Andreas.

Máme ovšem pocit, že dvakrát nás na stejné místo Rockstar nezavede, ale můžeme se mýlit. Mix snad téměř všech měst z předchozích dílů nicméně zní celkem megalomansky a otázkou je, aby pak takový rozsáhlý herní svět nepůsobil trochu prázdně. Preferovali bychom spíše do detailů přetvořené Vice City. Méně je někdy více.

Stylizaci do Vice City může také nahrávat dnešní narůstající nostalgii 80. let, což bylo právě to, co mnohé pohltilo už na původním Vice City. Už je čas se po posledních dvou „moderních“ dílech zase zatoulat do dob křiklavě barevné módy, ledvinek, diskoték a mobilů s rozměry cihly. Nějaké to retro by zkrátka dnešní produkce gangsterek potřebovala.

PC hráči se mohou leda modlit

Jak už známe z předešlého vývoje této herní série, ačkoliv mají PC hráči výborné dispozice k tomu si nové tituly užít v nejlepší grafice, Rockstar preferuje konzole. Na port GTA 5 z PlayStationu a Xboxu musela „PC master race“ čekat celý rok a půl, což znechutilo nejednoho skalního příznivce hraní na PC. Paradoxně právě série GTA je přitom obrovským rodištěm nejrůznějších fanouškovských modifikací, které na konzolích nenajdete.

Časová exkluzivita pro konzole je však u GTA pravidlem a v minulosti vždy čekali PC hráči minimálně půlrok, než se mohli do hry ponořit také. Že Rockstar nezměnil tento přístup naznačuje jasně jejich poslední počin v podobě Red Dead Redemption 2, který zatím ani pro PC vůbec potvrzený nebyl.

Výše zmíněný potenciál pro koupi konzolí nových generací navíc naznačuje, že ani v případě „šestky“ nemají PC hráči moc velkou šanci na změnu. Doufat mohou spíše v to, že Rockstar nebude s portem otálet a dočkají se ho třeba už po půl roce. Opakoval-li by se navíc scénář s GTA 5 a zároveň i naše predikce, že nový díl neuvidíme dříve než v roce 2022, pak se PC verze objeví až v roce 2023 nebo i 2024. Pokud byste si tak chtěli na PC začít připomínat tuto herní sérii tempem jeden díl ročně, můžete s klidem letos instalovat stařičké GTA 3.